Sau 2 năm bất đồng, điều gì khiến EU bất ngờ đồng thuận về Ukraine?

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thông qua tuyên bố chung về Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh của khối, đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 2023 đạt được sự đồng thuận hoàn toàn về vấn đề này, TASS đưa tin ngày 19/6.

Lần đầu nhất trí kể từ năm 2023

Tuyên bố gồm 18 điểm, chủ yếu lặp lại các yêu cầu đối với Nga và các cam kết dành cho Ukraine mà các nhà lãnh đạo châu Âu đã duy trì trong 2 năm qua.

Trước đó, các văn bản tương tự thường bị cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngăn cản.

Hội nghị lần này đã thông qua tuyên bố cuối cùng đầy đủ về Ukraine sau khi Chính phủ Hungary thay đổi và Ủy ban châu Âu quyết định giải ngân 16,4 tỷ euro từng bị đóng băng nhằm gây sức ép đối với Chính phủ của ông Orban.

EU cam kết tiếp tục cung cấp tài chính, vũ khí, hỗ trợ chính trị, năng lượng và khôi phục cơ sở hạ tầng trọng yếu cho Ukraine. Hội nghị cũng tái khẳng định các cam kết về bảo đảm an ninh cho Ukraine và khả năng triển khai các phái bộ quân sự nếu chiến sự chấm dứt.

EU tuyên bố sẽ tiếp tục xây dựng các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, kêu gọi sớm thông qua gói trừng phạt thứ 21 đã được chuẩn bị và tiếp tục các nỗ lực nhằm vào các tàu chở dầu mà khối này cho là vận chuyển dầu của Nga.

Tuyên bố cũng kêu gọi Nga thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện.

Mặc dù các tuyên bố cuối cùng được thông qua tại các hội nghị thượng đỉnh EU không mang tính ràng buộc pháp lý, chúng vẫn định hướng chính sách cho các hội đồng bộ trưởng chuyên ngành của khối khi đưa ra các quyết định kinh tế và chính trị.

Không chỉ định đại diện đàm phán với Nga

Các nhà lãnh đạo EU không nêu tên bất kỳ ứng viên nào phụ trách đàm phán với Nga, mà chỉ lặp lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện.

Trong 18 điểm của tuyên bố, vấn đề ngoại giao chỉ được đề cập chính thức ở một điểm.

Quan điểm về các vụ việc liên quan đến UAV

Các nhà lãnh đạo EU trên thực tế quy trách nhiệm cho Nga đối với mọi sự cố liên quan đến UAV xảy ra trong không phận và vùng biển của các nước thành viên, bất kể nguồn gốc của các phương tiện không người lái.

Theo tuyên bố cuối cùng, Hội đồng châu Âu “lên án mạnh mẽ các vụ xâm phạm không phận và vùng biển của các nước thành viên lặp đi lặp lại, đồng thời nhấn mạnh Nga phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hậu quả”.

Văn bản không đề cập đến nguồn gốc Ukraine của tất cả xuồng không người lái xâm nhập vùng biển châu Âu trong vài tuần gần đây cũng như phần lớn UAV rơi tại các quốc gia Baltic gần đây.

Đề xuất cấm cựu binh Nga nhập cảnh EU

Hội nghị khuyến nghị Ủy ban châu Âu và Cơ quan Đối ngoại châu Âu hoàn thiện sáng kiến cấm các cựu binh tham gia Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhập cảnh vào EU.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo EU nhấn mạnh chính sách thị thực vẫn thuộc thẩm quyền riêng của từng quốc gia thành viên.

Triển vọng Ukraine gia nhập EU

Các nhà lãnh đạo EU không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho giai đoạn tham vấn tiếp theo về việc Ukraine gia nhập khối.

Tuyên bố cuối cùng chỉ ghi nhận việc khởi động đối thoại với Ukraine từ ngày 15/6 và bày tỏ mong muốn mở các cụm đàm phán tiếp theo dựa trên tiến độ cải cách của Ukraine.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar cho biết nước này đã buộc các nhà lãnh đạo EU phải điều chỉnh đáng kể nội dung liên quan đến tiến trình gia nhập của Ukraine, khiến các đề cập về việc thúc đẩy nhanh quá trình này bị loại khỏi văn bản cuối cùng.

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