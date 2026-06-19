Phát hiện Trung Quốc cắm gần 12.000 cọc thép xuống đáy biển, tạo thành gần 3.000 giàn thép rộng hơn 1.200 ha, làm nên siêu công trình kết hợp trên trời và dưới biển chưa từng có trên thế giới

Các trang trại điện mặt trời thường được xây dựng ở những nơi giá đất rẻ và có nguồn ánh nắng ổn định. Trong thập kỷ qua, Trung Quốc đã đẩy ý tưởng đó đi xa hết mức có thể trên đất liền: từ “vạn lý trường thành” pin mặt trời dài 250 dặm băng qua sa mạc Kubuqi, cho đến một mảng điện mặt trời trên cao nguyên Tây Tạng năng suất tới mức chủ đầu tư phải chăn thả hàng ngàn con cừu để ngăn cỏ mọc cao che khuất các tấm pin.

Thế nhưng, dự án mới nhất của Trung Quốc đã bỏ qua hoàn toàn bài toán đất đai. Nó nằm cách bờ biển tỉnh Sơn Đông khoảng 5 dặm, được gắn chặt vào đáy biển bằng gần 3.000 giàn thép, cùng hoạt động nuôi trồng thủy sản diễn ra ngay trong làn nước bên dưới.

Có tên là HG14, dự án đã hoàn toàn hòa lưới điện quốc gia vào cuối năm ngoái. Được xây dựng bởi Công ty Đầu tư Năng lượng Guohua – công ty con của Tập đoàn Đầu tư Năng lượng Trung Quốc (CHN Energy) thuộc sở hữu nhà nước, đây là nhà máy điện quang điện có công suất 1 gigawatt (GW). Công ty tuyên bố đây là trang trại điện mặt trời ngoài khơi quy mô gigawatt đầu tiên trên thế giới và là trang trại lớn nhất nằm trên biển.

Dự án gồm một hệ thống cọc cố định. Các cọc thép được đóng sâu vào đáy biển, và các giàn đỡ tấm pin nằm kiên cố trên đỉnh của chúng. Phương pháp này khả thi ở đây vì vùng nước này nông đến mức kinh ngạc, chỉ sâu từ 1 – 4 mét trên toàn bộ diện tích 1.223 ha.

CHN Energy cho biết thiết kế cọc cố định được tính toán kỹ để chịu được sóng, thủy triều, gió mạnh và băng giá theo mùa mà không bị biến dạng. Theo thống kê của nhà phát triển, có tổng cộng 2.934 giàn đỡ như vậy, mỗi giàn có kích thước khoảng 60 x 35 mét, được giữ chặt bởi tổng cộng 11.736 cọc thép. Để đóng cọc đủ nhanh, các đội xây dựng đã sử dụng một hệ thống tự động cân bằng có thể đóng 4 cọc vào đáy biển cùng một lúc.

Theo cập nhật dự án, 2,37 triệu tấm pin mặt trời đơn tinh thể đã được lắp đặt. Tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 8,1 tỷ nhân dân tệ (1,16 tỷ USD).

Một điều đáng chú ý là dự án áp dụng mô hình mà CHN Energy gọi là tích hợp nuôi cá và quang điện: phát điện ở phía trên các giàn đỡ, và nuôi trồng thủy sản ở bên dưới. Công ty kỳ vọng riêng mảng nuôi thủy sản sẽ mang lại hơn 27 triệu nhân dân tệ một năm (khoảng 3,8 triệu USD), chưa tính nguồn thu từ điện. Các tấm pin tạo ra bóng râm và cấu trúc giàn thép cung cấp nơi trú ẩn, về mặt lý thuyết làm cho làn nước bên dưới trở nên thân thiện với cá nuôi hơn so với biển khơi lộng gió.

CHN Energy cho biết HG14 sẽ tạo ra khoảng 1,78 terawatt-giờ (TWh) mỗi năm khi chạy hết công suất, đủ để đáp ứng nhu cầu cho khoảng 2,67 triệu cư dân và khoảng 60% tổng nhu cầu điện của quận Kenli. Dự án giúp tiết kiệm 503.800 tấn than và giảm 1,34 million tấn CO2 phát thải mỗi năm. Một hệ thống pin lưu trữ được đặt cạnh mảng pin để hấp thụ lượng điện phát ra vào giữa trưa và đẩy ngược lại lưới điện ở công suất tối đa trong khoảng 2 giờ khi nhu cầu đạt đỉnh.

Theo Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc, tính đến cuối năm 2025, tổng công suất điện mặt trời lắp đặt của nước này đạt khoảng 1,200 GW, tăng khoảng 35% chỉ trong một năm. Tổng công suất điện gió và điện mặt trời kết hợp lần đầu tiên vượt qua công suất nhiệt điện (chủ yếu là than) của Trung Quốc vào đầu năm 2025, và tổ chức Carbon Brief báo cáo rằng Hội điện lực Trung Quốc dự kiến công suất điện mặt trời đơn lẻ sẽ lần đầu tiên vượt qua điện than trong năm 2026.

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