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Đàm phán Mỹ - Iran bị huỷ bỏ, Israel phát động chiến dịch mới càn quét Lebanon

| | Tài chính quốc tế

Thụy Sĩ thông báo cuộc đàm phán dự kiến giữa Iran và Mỹ bị hoãn lại, trong khi Israel phát động cuộc tấn công mới vào Lebanon khiến ít nhất 18 người thiệt mạng.

Theo CNN, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ chính thức xác nhận cuộc đàm phán ​​giữa Iran và Mỹ dự kiến diễn ra vào 19/6 tại khu nghỉ dưỡng trên núi Bürgenstock ở bị hoãn lại. Dù vậy, Thuỵ Sĩ "vẫn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán".

Thông báo không nêu chi tiết về ngày diễn ra cuộc đàm phán mới trong tương lai, nhưng cho biết "công tác chuẩn bị liên quan tại Bürgenstock vẫn đang tiếp tục".

Đàm phán Mỹ - Iran bị huỷ bỏ, Israel phát động chiến dịch mới càn quét Lebanon- Ảnh 1.

Cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ bị hủy bỏ. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, Nhà Trắng thông tin Phó Tổng thống Mỹ JD Vance sẽ không đến Thụy Sĩ theo lịch trình, vì kế hoạch đàm phán vẫn chưa được hoàn tất. Phó Tổng thống Mỹ cũng xác nhận ông dự định sẽ đến Thụy Sĩ và thừa nhận thời điểm cụ thể vẫn chưa chắc chắn.

Trong khi đó, cuộc không kích dữ dội của Israel vào miền nam Lebanon khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Hãng thông tấn NNA đưa tin, các đợt không kích dữ dội nhắm vào khu vực dân cư ở quận Nabatieh của Lebanon trong đêm.

Quân đội Israel cũng nhắm mục tiêu vào Hezbollah ở miền nam Lebanon nhằm đáp trả việc lực lượng này liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn. Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết thêm họ "tấn công suốt đêm và vẫn đang tiếp tục tấn công" các chiến binh và cơ sở hạ tầng của Hezbollah.

Thỏa thuận giữa Mỹ và Iran tuyên bố chấm dứt cuộc xung đột trên mọi mặt trận giữa Israel và Hezbollah ở Lebanon. Tuy nhiên, các cuộc tấn công vẫn diễn ra vài giờ sau khi Phó Tổng thống Vance có những lời lẽ gay gắt đối với thành viên chính phủ Israel chỉ trích Tổng thống Donald Trump về thỏa thuận này.

“Nếu tôi là thành viên nội các của chính phủ Israel, có lẽ tôi sẽ không tấn công đồng minh mạnh mẽ duy nhất còn lại của mình trên toàn thế giới" , ông Vance nói.

Các cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ được kỳ vọng sẽ chính thức khởi động tiến trình kéo dài 60 ngày này, với sự tham gia trung gian của Pakistan và Qatar, nhằm làm rõ các chi tiết kỹ thuật và chuyển khuôn khổ thỏa thuận thành các bước thực thi cụ thể. Một trong những mục tiêu trọng tâm là khôi phục hoàn toàn hoạt động tại Eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược mà việc phong tỏa thời gian qua gây biến động mạnh cho thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo Kông Anh/VTC News

VTC News

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