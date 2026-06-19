Bulgaria phản đối đề xuất gói trừng phạt chống Nga mới nhất của EU

Ngoại trường Bulgaria Velislava Petrova.

Chính quyền Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev, người nhậm chức hồi tháng 5 và có quan điểm hoài nghi về Ukraine, được cho là đang "kiên quyết phản đối" đề xuất gói trừng phạt chống Nga mới nhất của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen.

"Bulgaria lo ngại về một số biện pháp mà EU đang thúc đẩy, mặc dù chúng tôi không phản đối các biện pháp trừng phạt có thể giúp đưa Nga và Ukraine xích lại gần hơn với các cuộc đàm phán hòa bình.

Chúng tôi ủng hộ các biện pháp trừng phạt có tác động kinh tế thực sự, nhưng không gây thiệt hại lớn hơn cho các quốc gia thành viên so với Nga.

Các biện pháp có thể sẽ phản tác dụng, gây tác động ngược lại đối với chính các quốc gia thành viên", Ngoại trưởng Bulgaria Velislava Petrova cảnh báo.

Bulgaria phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng Nga và cảnh giác với các biện pháp nhắm vào lĩnh vực năng lượng nước này.

“Chúng tôi ưu tiên sự ổn định năng lượng quốc gia và có những lằn ranh đỏ tương tự như các thành viên EU khác”, vị Ngoại trưởng lưu ý.

Bà Petrova cũng cho biết, đề xuất của EU về việc trừng phạt Thượng phụ Kirill - người đứng đầu Giáo hội Chính thống Nga (ROC), mà Ukraine và EU cho là một thực thể nhà nước của Nga, có thể bị coi là đàn áp tôn giáo.

Ukraine đã mạnh tay trấn áp Giáo hội Chính thống Ukraine - một giáo phái tự trị có mối liên hệ tinh thần với Nga, thông qua việc truy tố các giáo sĩ cấp cao với cáo buộc gần gũi Nga, cũng như cưỡng chế trục xuất khỏi các nhà thờ và tu viện quan trọng.

Những nỗ lực của EU nhằm nhắm vào Thượng phụ Kirill kể từ năm 2022 đã bị cựu Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngăn chặn. Giờ đây, khi ông Orban đã rời nhiệm sở, EU lại tiếp tục nỗ lực này.

Việc ông Rumen Radev - một cựu phi công chiến đấu, đắc cử Tổng thống Bulgaria được cho là đã khiến các quan chức ở EU lo ngại, bởi nhà lãnh đạo này đã công khai đặt câu hỏi về khả năng Ukraine đánh bại Nga về mặt quân sự và kêu gọi khôi phục đối thoại với Nga.

Đầu tháng 6/2026, Bulgaria tuyên bố đình chỉ viện trợ quân sự cho Ukraine.

“Vấn đề chính của Ukraine là thiếu nhân lực chứ không phải vũ khí. EU không thể đóng vai trò trung gian hòa giải trong khi công khai đứng về phía Ukraine”, ông Radev lập luận.