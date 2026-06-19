Đàm phán Mỹ - Iran tại Thụy Sĩ đột ngột bị hủy

Tờ The Guardian ngày 19-6 đưa tin Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ vừa đưa ra thông báo hủy bỏ cuộc gặp giữa phái đoàn hai nước Mỹ và Iran tại làng Obbürgen.

Sự việc diễn ra đầy bất ngờ, chỉ hai ngày sau khi Mỹ và Iran ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm thiết lập khung thời gian 60 ngày để đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran, đồng thời khôi phục hoạt động lưu thông dầu mỏ qua eo biển chiến lược Hormuz.

Vào tối 18-6 (giờ địa phương), phát ngôn viên Nhà Trắng đưa ra thông báo chính thức: "Công tác hậu cần cho các cuộc đàm phán này chưa bao giờ đơn giản hay dễ đoán. Tính đến lúc này, phó tổng thống sẽ không khởi hành tối nay".

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu trước các phóng viên tại Phòng họp báo James S. Brady ở Nhà Trắng ngày 18-6-2026, tại thủ đô Washington (Mỹ). Ảnh: AP.

Quyết định hủy bỏ được đưa ra đột ngột đến mức các nhân viên của Phó Tổng thống JD Vance cùng một số phóng viên đã tập trung đông đủ tại căn cứ Andrews ở ngoại ô thủ đô Washington để chuẩn bị lên đường.

Ở bên kia đại dương, hàng chục quan chức Nhà Trắng và đội ngũ hậu cần cũng đã có mặt tại Thụy Sĩ từ trước để chuẩn bị cho hội nghị.

Phía Mỹ cho biết thêm họ vẫn mong muốn sớm bắt đầu lại các cuộc đối thoại chuyên sâu với Iran trong thời gian tới.

Sự đổ vỡ này xuất hiện ngay sau khi Iran hủy chuyến bay của phái đoàn nước này. Theo trang Axios dẫn lời một quan chức Mỹ, Tehran đưa ra quyết định trên do quân đội Israel liên tục tấn công lực lượng Hezbollah tại Lebanon.

Rạng sáng 19-6, Israel tiếp tục không kích vào Lebanon với cáo buộc Hezbollah vi phạm lệnh ngừng bắn. Phía Hezbollah tuyên bố đã phá hủy ba xe tăng của Israel ở miền Nam Lebanon, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả quyết liệt nếu đối phương vi phạm hiệp ước.

Trước đó, mạng lưới truyền thông Al-Mayadeen thân Hezbollah tiết lộ Iran đã cảnh báo các nhà trung gian hoà giải của Mỹ rằng vấn đề Lebanon là cốt lõi để duy trì hoặc chấm dứt đàm phán.

Phía Iran nhấn mạnh bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel sâu quá 10 km vào lãnh thổ Lebanon đều cấu thành "sự vi phạm rõ ràng đối với điều khoản đầu tiên trong Bản ghi nhớ (MOU)".

Pháo binh Israel nã pháo xuống miền Nam Lebanon ngày 19-6, trong bối cảnh căng thẳng leo thang dọc khu vực biên giới. Ảnh: Shutterstock.

Cuộc gặp ngày 19-6 vốn được thiết kế để khởi động các cuộc thương lượng chuyên sâu, chủ yếu liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và khôi phục lưu thông dầu mỏ qua eo biển Hormuz trong thời hạn 60 ngày.

Dù Mỹ đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran vào hôm 18-6, hoạt động vận tải năng lượng tại eo biển Hormuz hiện vẫn trì trệ.