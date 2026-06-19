Vì sao Israel tuyên bố cắt đứt liên lạc với nhà ngoại giao hàng đầu EU?

Bà Kaja Kallas.

Quan hệ giữa khối EU và chính phủ cực hữu của Israel đã xấu đi liên tục trong vài năm qua do cuộc chiến ở Gaza, việc đẩy nhanh xây dựng khu định cư bất hợp pháp và cuộc tấn công Lebanon.

EU từ lâu đã bị cáo buộc có tiêu chuẩn kép vì không truy tố Israel tội diệt chủng, trong khi lại áp đặt 21 vòng trừng phạt đối với Nga.

Đại diện cấp cao về Ngoại giao và Chính sách An ninh kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Kaja Kallas, người thường xuyên mắc lỗi, gần đây đã cố gắng bù đắp cho lập trường yếu kém của Brussels bằng những tuyên bố chỉ trích Israel gay gắt hơn.

Hôm 18/6, Ngoại trưởng Israel Gideon Saar đã đề cập đến các báo cáo truyền thông gần đây cho rằng bà Kallas đã so sánh Israel hiện đại với Nam Phi thời kỳ phân biệt chủng tộc.

Vị bộ trưởng này cáo buộc nhà ngoại giao hàng đầu của EU "hành động một cách ám ảnh và bất công trắng trợn", tuyên bố sẽ cắt đứt liên lạc với bà.

“Với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao Nhà nước Israel, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắt đứt mọi liên lạc với bà Kallas cho đến khi bà rút lại lời vu khống đẫm máu nhắm vào quốc gia Do Thái duy nhất trên thế giới, đồng thời cũng là nền dân chủ duy nhất ở Trung Đông”, ông Saar viết trên X.

Nhà ngoại giao hàng đầu của EU đã cố gắng xoa dịu tình hình bằng cách nói một cách mơ hồ, “EU luôn cam kết duy trì mối quan hệ mang tính xây dựng với Israel” cũng như “đối thoại và hợp tác”.

Đồng thời, bà tái khẳng định cam kết của khối đối với giải pháp hai nhà nước và lên án các khu định cư bất hợp pháp của Israel.

Phản hồi này không được Ngoại trưởng Saar đón nhận tốt và ông nhắc lại yêu cầu bà Kallas phải bình luận rõ ràng về sự so sánh với chế độ phân biệt chủng tộc được báo cáo.