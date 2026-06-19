G7 mở đường cho Ukraine tự sản xuất tên lửa phương Tây

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh kho dự trữ tên lửa đánh chặn của Ukraine ngày càng cạn kiệt, trong khi các đợt tập kích bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Nga vẫn diễn ra với cường độ cao.

Tuyên bố chung sau hội nghị G7 cho biết các nước thành viên cam kết tăng cường cung cấp hệ thống phòng không, tên lửa đánh chặn và năng lực tấn công tầm xa cho Kiev, đồng thời sẵn sàng xem xét cấp giấy phép nhằm mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng của Ukraine, The Guardian và Bloomberg đưa tin ngày 18/6

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng, ngành công nghiệp quốc phòng phương Tây hiện sản xuất không đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu chiến trường. Theo ông, việc cấp phép cho các doanh nghiệp châu Âu và Ukraine sản xuất các loại vũ khí hiện đại có thể giúp bù đắp tình trạng thiếu hụt ngày càng nghiêm trọng.

Tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow tại nhà máy sản xuất tên lửa của hãng MDBA ở Anh. Ảnh: PA Images

Đáng chú ý, kế hoạch này không chỉ liên quan các hệ thống phòng không mà còn bao gồm các loại vũ khí có khả năng tấn công sâu vào hậu phương đối phương. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy phương Tây đang chuyển từ mô hình hỗ trợ vũ khí đơn thuần sang xây dựng năng lực quốc phòng tự chủ lâu dài cho Ukraine.

Cùng lúc, các nhà lãnh đạo G7 cũng ghi nhận sự đồng thuận lớn hơn trong việc gây sức ép lên Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định đã xuất hiện một sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận của Mỹ đối với cuộc xung đột. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã có các cuộc trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng như Tổng thống Nga Vladimir Putin về triển vọng chấm dứt chiến tranh.

Canh bạc công nghiệp giữa làn đạn

Tuy nhiên, việc biến Ukraine thành một trung tâm sản xuất vũ khí hiện đại không phải nhiệm vụ dễ dàng.

Nhiều chuyên gia chỉ ra rằng phần lớn cơ sở công nghiệp quốc phòng mà Ukraine thừa hưởng từ thời Liên Xô đã suy giảm đáng kể trong nhiều thập niên qua, đặc biệt sau khi xung đột bùng nổ ở miền Đông và cuộc chiến toàn diện với Nga. Nhiều nhà máy quan trọng nằm tại các khu vực từng là chiến trường hoặc hiện nằm trong tầm tấn công của quân đội Nga, hãng tin Nga RT đưa tin ngày 17/6.

Ngay cả những hệ thống được Kiev quảng bá là sản phẩm nội địa cũng thường phụ thuộc nhiều vào linh kiện, đạn dược hoặc nền tảng kỹ thuật từ phương Tây. Các dòng pháo tự hành, tên lửa và máy bay không người lái do Ukraine sử dụng hiện nay phần lớn được lắp ráp từ các bộ phận nhập khẩu.

Dù còn nhiều dấu hỏi về tính khả thi, động thái mới của G7 cho thấy phương Tây đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu kéo dài hơn dự kiến, trong đó mục tiêu không chỉ là giúp Ukraine cầm cự trước Nga, mà còn trao cho nước này khả năng tự sản xuất những loại vũ khí then chốt phục vụ cuộc chiến.

Mặt khác, việc chuyển giao công nghệ quân sự nhạy cảm luôn là vấn đề khiến Washington thận trọng. Trong nhiều năm, Mỹ thường ưu tiên xuất khẩu thành phẩm thay vì cấp phép sản xuất cho đối tác nước ngoài. Tuy nhiên, nhu cầu duy trì nguồn cung vũ khí cho Ukraine, cùng áp lực gia tăng đối với năng lực sản xuất quốc phòng của phương Tây, đang buộc các nước phải cân nhắc những giải pháp linh hoạt hơn.

Nếu được triển khai, kế hoạch cấp phép sản xuất có thể giúp Ukraine giảm phụ thuộc vào các chuyến hàng viện trợ từ bên ngoài, rút ngắn thời gian bổ sung khí tài và xây dựng nền tảng công nghiệp quốc phòng hậu chiến. Tuy nhiên, các nhà máy mới cũng sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên của các đòn tấn công từ Nga, khiến việc bảo vệ cơ sở sản xuất trở thành thách thức không nhỏ.