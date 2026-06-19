Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ chuẩn bị 300 tỷ USD tái thiết Iran

| | Tài chính quốc tế

Mỹ chuẩn bị 300 tỷ USD tái thiết Iran

Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) cho biết, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran.

Hãng RIA dẫn tuyên bố của CENTCOM hôm 18/6: "Mỹ đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với tất cả hoạt động giao thông hàng hải ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran theo chỉ thị của Tổng thống".

Trước đó vào hôm 17/6, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết Iran đang thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc mở cửa eo biển Hormuz: Không có vụ pháo kích nào nhằm vào tàu thuyền trong 2 đêm liên tiếp.

Theo ông, nếu các điều khoản của thỏa thuận được tiếp tục, Mỹ sẽ giảm sự hiện diện quân sự của mình ở Trung Đông xuống mức trước khi xảy ra xung đột. Cùng với đó, ông Vance khẳng định, quá trình dỡ bỏ các hạn chế đối với việc bán dầu của Iran đang diễn ra mạnh mẽ hơn.

Đêm 18/6, các bên đã ký một bản ghi nhớ từ xa, trong đó quy định việc chấm dứt xung đột quân sự vốn đã bắt đầu từ ngày 28/2.

Theo văn bản này, họ cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Cộng hòa Hồi giáo Iran cam kết không thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong vòng 60 ngày.

Về phần mình, Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông phải chuẩn bị một chương trình tái thiết Iran trị giá ít nhất 300 tỷ USD.

Mỹ cũng cam kết dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran trong khung thời gian mà các bên đã nhất trí trong thỏa thuận cuối cùng.

Iran cam kết sẽ không sản xuất hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân. Các bên sẽ giải quyết vấn đề vật liệu hạt nhân thuộc quyền kiểm soát của IAEA.

Theo phó Tổng thống Vance, bắt đầu từ ngày 18/6, Mỹ bước vào giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày để đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Cùng với thành tựu ngoại giao giữa Mỹ và Iran đã đạt được, Tổng thống Mỹ Donald Trump không quên đe dọa Mỹ sẽ ném bom Iran "đến tận cùng địa ngục" nếu Iran vi phạm thỏa thuận.

"Tôi đã nói với Iran: Này, nếu các ông không tôn trọng thỏa thuận chúng tôi sẽ ném bom dữ dội vào các ông. Tôi không nghĩ họ sẽ rút khỏi thỏa thuận. Dù không muốn nhưng chúng tôi sẽ ném bom dữ dội vào họ nếu họ phá vỡ thỏa thuận", ông Trump nói tại một cuộc họp báo ở Evian, Pháp.

Ông Trump nói thỏa thuận Mỹ - Iran chưa phải là cuối cùng

Theo Mai Phương

Giáo dục & thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tham vọng như phim viễn tưởng của Trung Quốc: Đưa ‘bộ não’ mạng lưới đường sắt lớn nhất thế giới ‘treo lơ lửng’ trên không, vận hành bất kể thiên tai, khả thi đến đâu?

Tham vọng như phim viễn tưởng của Trung Quốc: Đưa ‘bộ não’ mạng lưới đường sắt lớn nhất thế giới ‘treo lơ lửng’ trên không, vận hành bất kể thiên tai, khả thi đến đâu? Nổi bật

Mỹ - Iran ký thỏa thuận ngừng bắn, giá dầu lao dốc xuống mức thấp nhất 3 tháng rưỡi, vàng, đô la Mỹ đồng loạt tăng

Mỹ - Iran ký thỏa thuận ngừng bắn, giá dầu lao dốc xuống mức thấp nhất 3 tháng rưỡi, vàng, đô la Mỹ đồng loạt tăng Nổi bật

Trung Quốc thử 'đại pháo' số 1 thế giới giữa thời UAV và tên lửa: Điều bất thường làm giới quân sự chú ý

Trung Quốc thử 'đại pháo' số 1 thế giới giữa thời UAV và tên lửa: Điều bất thường làm giới quân sự chú ý

08:59 , 19/06/2026
Sự thật về 32 mối hàn và 260 tấn kim loại: Nga đang làm gì với dự án xây dựng hạt nhân lớn nhất thế giới?

Sự thật về 32 mối hàn và 260 tấn kim loại: Nga đang làm gì với dự án xây dựng hạt nhân lớn nhất thế giới?

08:42 , 19/06/2026
Tận dụng ‘của nhà trồng được’, quốc gia Đông Nam Á pha trộn một thứ với dầu diesel để tiết kiệm hàng triệu thùng dầu nhập khẩu

Tận dụng ‘của nhà trồng được’, quốc gia Đông Nam Á pha trộn một thứ với dầu diesel để tiết kiệm hàng triệu thùng dầu nhập khẩu

08:30 , 19/06/2026
Người Trung Đông phát minh nhựa "kỳ lạ", có thể thách thức vị thế thống trị của thép hơn 1 thế kỷ

Người Trung Đông phát minh nhựa "kỳ lạ", có thể thách thức vị thế thống trị của thép hơn 1 thế kỷ

08:12 , 19/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên