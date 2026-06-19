Mỹ chuẩn bị 300 tỷ USD tái thiết Iran

Hãng RIA dẫn tuyên bố của CENTCOM hôm 18/6: "Mỹ đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với tất cả hoạt động giao thông hàng hải ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran theo chỉ thị của Tổng thống".

Trước đó vào hôm 17/6, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết Iran đang thực hiện nghĩa vụ của mình trong việc mở cửa eo biển Hormuz: Không có vụ pháo kích nào nhằm vào tàu thuyền trong 2 đêm liên tiếp.

Theo ông, nếu các điều khoản của thỏa thuận được tiếp tục, Mỹ sẽ giảm sự hiện diện quân sự của mình ở Trung Đông xuống mức trước khi xảy ra xung đột. Cùng với đó, ông Vance khẳng định, quá trình dỡ bỏ các hạn chế đối với việc bán dầu của Iran đang diễn ra mạnh mẽ hơn.

Đêm 18/6, các bên đã ký một bản ghi nhớ từ xa, trong đó quy định việc chấm dứt xung đột quân sự vốn đã bắt đầu từ ngày 28/2.

Theo văn bản này, họ cam kết tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Cộng hòa Hồi giáo Iran cam kết không thu phí đối với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong vòng 60 ngày.

Về phần mình, Mỹ và các đồng minh ở Trung Đông phải chuẩn bị một chương trình tái thiết Iran trị giá ít nhất 300 tỷ USD.

Mỹ cũng cam kết dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran trong khung thời gian mà các bên đã nhất trí trong thỏa thuận cuối cùng.

Iran cam kết sẽ không sản xuất hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân. Các bên sẽ giải quyết vấn đề vật liệu hạt nhân thuộc quyền kiểm soát của IAEA.

Theo phó Tổng thống Vance, bắt đầu từ ngày 18/6, Mỹ bước vào giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày để đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Cùng với thành tựu ngoại giao giữa Mỹ và Iran đã đạt được, Tổng thống Mỹ Donald Trump không quên đe dọa Mỹ sẽ ném bom Iran "đến tận cùng địa ngục" nếu Iran vi phạm thỏa thuận.

"Tôi đã nói với Iran: Này, nếu các ông không tôn trọng thỏa thuận chúng tôi sẽ ném bom dữ dội vào các ông. Tôi không nghĩ họ sẽ rút khỏi thỏa thuận. Dù không muốn nhưng chúng tôi sẽ ném bom dữ dội vào họ nếu họ phá vỡ thỏa thuận", ông Trump nói tại một cuộc họp báo ở Evian, Pháp.