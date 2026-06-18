Mỹ - Iran ký thỏa thuận ngừng bắn, giá dầu lao dốc xuống mức thấp nhất 3 tháng rưỡi, vàng, đô la Mỹ đồng loạt tăng

Cụ thể, giá dầu Brent giảm 2,14 USD, tương đương 2,69%, xuống còn 77,41 USD/thùng. Đây là mức thấp nhất của dầu Brent kể từ ngày 2/3 đến nay. Dầu WTI của Mỹ giảm 2,36 USD, tương đương 3,07%, xuống còn 74,43 USD/thùng. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ ngày 4/3.

Nhà phân tích thị trường Tony Sycamore của IG cho biết thị trường năng lượng kỳ vọng nguồn cung dầu sẽ phục hồi nhanh chóng sau bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran.

Bản ghi nhớ gồm 14 điểm này mở đầu giai đoạn đàm phán 60 ngày, trong đó Iran sẽ cho phép tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Thỏa thuận này yêu cầu lưu lượng giao thông qua eo biển phải được khôi phục hoàn toàn trong vòng 30 ngày. Thỏa thuận chưa giải quyết các vấn đề khó khăn hơn như chương trình hạt nhân của Iran.

Dù giá giảm, các nhà phân tích vẫn tỏ ra thận trọng, vì nguồn cung dầu có thể vẫn khan hiếm ngay cả khi eo biển Hormuz được mở trở lại. Nhiều chủ tàu có thể vẫn ngần ngại cho tàu đi qua khu vực do lo ngại thỏa thuận có thể đổ vỡ.

Khả năng ngày một cao rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất cũng gây áp lực lên thị trường dầu mỏ. Lãi suất tăng để giữ dây cương lạm phát, nhưng đồng thời cũng hãm phanh nền kinh tế và kiềm chế nhu cầu dầu mỏ.

Mặt khác, kỳ vọng lạm phát giảm sau thỏa thuận hòa bình của Mỹ - Iran đẩy giá vàng tăng cao. Vàng giao ngay tăng 1% lên 4.298,48 USD/ounce, đảo ngược so với phiên giảm 1,7% hôm trước.

Đồng USD duy trì mức cao nhất trong hơn hai tháng sau khi Fed duy trì lãi suất ở mức cao, kích hoạt dự đoán Fed có thể tăng lãi suất.

Theo Reuters