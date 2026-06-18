Áp lệnh trừng phạt Moscow nhưng một nước châu Á lại mua gần 365.000 thùng dầu Nga với giá 103 USD/thùng

Theo tính toán của hãng thông tấn Tass (Nga) dựa trên dữ liệu thống kê do Bộ Tài chính Nhật Bản công bố, quốc gia châu Á này đã mua khoảng 364.000 thùng dầu từ Nga trong tháng 5.

Theo số liệu, tháng trước Nhật Bản đã nhập khẩu 58.000 kilolit dầu của Nga, tương đương khoảng 364.800 thùng. Lượng dầu mua vào này liên quan đến các hợp đồng cung cấp khí đốt thuộc dự án Sakhalin-2 vốn được miễn trừ khỏi các lệnh trừng phạt. Dầu cũng không bị giới hạn giá bởi mức trần các nước G7 áp đặt. Theo tính toán của Tass, giá dầu Nga mà Nhật Bản mua trong tháng 5 vào khoảng 103 USD/thùng.

Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra năm 2022, Tokyo đã ngừng nhập khẩu dầu Nga. Tuy nhiên, theo yêu cầu của chính quyền Nhật Bản, các công ty Nhật Bản thỉnh thoảng vẫn mua một lượng nhỏ dầu từ Sakhalin-2 theo hợp đồng nhập khẩu các lô hàng khí hóa lỏng (LNG) từ dự án này.

Năm nay, các công ty Nhật Bản đã mua dầu Nga nhiều lần trong bối cảnh nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn do việc phong tỏa eo biển Hormuz. Trong những năm gần đây, Nhật Bản phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Đông cho hơn 90% lượng dầu nhập khẩu. Tokyo đã tuyên bố đang tìm kiếm các nguồn cung thay thế, mặc dù không nhắc Nga là một trong số các nhà cung cấp tiềm năng.

Nhật Bản là một trong những nước áp dụng các biện pháp trừng phạt sâu rộng đối với Nga nhằm phản đối chiến dịch quân sự tại Ukraine. ﻿

Theo Tass﻿