Một nước nghèo buộc doanh nghiệp xăng dầu ký quỹ 200 kg vàng để được cấp phép nhập khẩu nhiên liệu

Ngân hàng Trung ương Sudan vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các công ty nhập khẩu nhiên liệu phải ký quỹ 200 kg vàng để được cấp giấy phép nhập khẩu. Biện pháp này nhằm hạn chế các hành vi gian lận và giảm bớt áp lực lên dự trữ ngoại hối của quốc gia.

Sự phụ thuộc của Sudan vào các sản phẩm dầu mỏ nhập khẩu đã tăng mạnh kể từ khi nhà máy lọc dầu chính của đất nước tại Khartoum phải ngừng hoạt động do cuộc nội chiến đang diễn ra. Trước đó, nhà máy này từng cung cấp khoảng 70% nhu cầu nhiên liệu trong nước.

Quyết định của ngân hàng trung ương quy định việc ký quỹ 200 kg vàng 21-karat là điều kiện tiên quyết để cấp chứng nhận nhập khẩu nhiên liệu. Chính sách này được thiết kế để điều tiết quy trình nhập khẩu và đảm bảo rằng các hoạt động nhập khẩu được bảo chứng bởi các nguồn lực kinh tế thực tế.

Theo thông tư của ngân hàng trung ương, chứng nhận hỗ trợ cho các sản phẩm dầu mỏ nhập khẩu sẽ chỉ được cấp cho những công ty đã ký quỹ đủ số lượng vàng quy định. Các nhà nhập khẩu cũng phải hoàn tất việc tiếp nhận các lô hàng và xác minh thanh toán trong vòng 21 ngày.

Biện pháp này là một phần trong những nỗ lực của ngân hàng trung ương nhằm tích lũy dự trữ vàng và gắn chặt các hoạt động nhập khẩu vào các tài sản hữu hình. Các quan chức kỳ vọng động thái này sẽ tăng cường sự ổn định tiền tệ và hạn chế tình trạng đầu cơ trên thị trường nhiên liệu.

Chia sẻ với tờ Sudan Tribune, ông Motasim Mohamed Saleh, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà xuất khẩu vàng, đánh giá quyết định này mang tính tích cực. Ông lưu ý rằng nó sẽ loại bỏ các công ty có năng lực tài chính yếu kém – những đơn vị mà nhu cầu thu mua ngoại tệ của họ từng đẩy đồng bảng Sudan xuống các mức thấp kỷ lục so với đồng đô la Mỹ.

Ông Saleh cho biết bước đi này sẽ kích thích hoạt động giao dịch vàng trong nước và gia tăng dự trữ của quốc gia thông qua việc buộc các nhà nhập khẩu nhiên liệu phải mua vàng nội địa. Ông nói thêm rằng chính sách này cung cấp cho nhà nước một tài sản thế chấp vật chất thực tế thay vì các bảo lãnh bằng giấy tờ hoặc bảo lãnh ngân hàng, từ đó nâng cao hiệu quả giám sát.

Tuy nhiên, ông Saleh cũng cảnh báo rằng yêu cầu ký quỹ lên tới 200 kg có thể đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ ra khỏi thị trường, khiến hoạt động nhập khẩu nhiên liệu bị một vài tập đoàn lớn thâu tóm. Số lượng nhà nhập khẩu sụt giảm có nguy cơ làm giảm tính cạnh tranh và đẩy giá nhiên liệu trong nước tăng lên.

Ông lưu ý rằng mặc dù chính sách này mang tính chiến lược khi liên kết hai mặt hàng thiết yếu nhất của Sudan là vàng và nhiên liệu, nhưng nó cũng đặt ra những thách thức lớn, gồm việc đóng băng một lượng vàng lớn ngoài lưu thông thương mại và làm tăng chi phí tài chính cho các nhà nhập khẩu.

Ông Saleh nhấn mạnh rằng một cơ chế rõ ràng và nhanh chóng để hoàn trả lượng vàng ký quỹ sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ nhập khẩu sẽ đóng vai trò quyết định nhằm ngăn ngừa tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng nhiên liệu.

Theo UNDP, gần 70% dân số Sudan hiện sống trong tình trạng đói nghèo cùng cực do cuộc xung đột dân sự kéo dài.﻿

Theo Sudan Tribune﻿