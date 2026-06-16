Nhật Bản lần đầu tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 31 năm, Nikkei chạm đỉnh 70.000 điểm, đồng yên giảm nhẹ

Thứ Ba (16/6), Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) nâng lãi suất chuẩn lên 1%, mức cao nhất trong hơn 3 thập kỷ, nhằm kiểm soát lạm phát và hỗ trợ đồng yên.

Sau cuộc họp 2 ngày, BoJ thông báo sẽ nâng lãi cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên 1%. Đây là mức lãi suất cao nhất kể từ năm 1995 và đánh dấu lần tăng lãi suất thứ 5 của BOJ kể từ khi chấm dứt chính sách lãi suất âm vào tháng 3/2024.

Sau động thái trên, chỉ số Nikkei lần đầu tiên vượt mốc 70.000 điểm sau đà tăng 5% vào phiên thứ Hai (15/6). Đồng yên giảm nhẹ so với USD, xuống khoảng 160,25 từ mức khoảng 160,05 sau quyết định chính sách này.

Thống đốc Kazuo Ueda vắng mặt trong cuộc họp vì đang nằm viện điều trị bệnh, do đó việc hoạch định chính sách được giao cho 8 thành viên còn lại. Bảy trong số họ ủng hộ việc tăng lãi suất, trong khi một người phản đối.

Quyết định này được đưa ra sau khi Mỹ và Iran dự kiến sẽ kí kết thỏa thuận hòa bình tạm thời vào thứ Sáu (19/6). Xung đột quân sự và việc đóng cửa eo biển Hormuz đã gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, làm dấy lên lo ngại về lạm phát gia tăng.

Thị trường phần lớn đã dự đoán việc tăng lãi suất, với dữ liệu từ Totan Research và Totan ICAP cho thấy xác suất tăng lãi suất vào tháng 6 là 99%.

Trong một tuyên bố, BOJ giải thích rằng mặc dù giá năng lượng tăng cao do xung đột Trung Đông, “mức lợi nhuận cao của các doanh nghiệp” cũng như “tình hình việc làm và thu nhập cải thiện” đã hỗ trợ nền kinh tế Nhật Bản. Ngoài ra, các yếu tố khác cũng hỗ trợ kinh tế bao gồm các biện pháp của chính phủ nhằm hỗ trợ hộ gia đình cho giá năng lượng tăng cao.

Mặt khác, ngân hàng cảnh báo rằng lạm phát cơ bản có thể tăng lên mức cao hơn mục tiêu 2%."

Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) cho biết thêm rằng việc chuyển giá do giá dầu thô tăng đang diễn ra với tốc độ tương đối nhanh trong các giao dịch giữa các doanh nghiệp và xu hướng này có thể dẫn tới nhiều mặt hàng tiêu dùng tăng giá.

Quyết định của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) được đưa ra trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dự kiến kết thúc vào thứ Tư. Thị trường dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất.

Krishna Bhimavarapu, nhà kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại State Street Investment Management, cho biết trong lãi suất chính sách 1% ở Nhật Bản là một mốc quan trọng về mặt tâm lý. “Chúng tôi tiếp tục dự báo sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay [vào quý IV]”.

Hiện tại, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cuộc họp báo sau phiên họp của BOJ do Phó Thống đốc Shinichi Uchida chủ trì. Thị trường sẽ theo dõi sát sao để nắm bắt thông tin về kế hoạch chính sách tương lai của BOJ.

Theo Nikkei Asia﻿