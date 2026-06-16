Ông Zelensky đề xuất với ông Trump một kế hoạch: Sẽ khiến ông Putin khó thể nói "không"

Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 15/6 cho biết ông đã đề nghị gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp trong tuần này hoặc thậm chí tại Mỹ để đàm phán chấm dứt cuộc chiến kéo dài bốn năm.

Phát biểu tại Kiev, ông Zelensky cho biết Mỹ đã đồng ý mời ông Putin tham dự cuộc họp, bắt đầu vào 15/6 tại Evian-les-Bains.

"Chúng tôi đã gửi thông điệp rằng chúng tôi sẵn sàng gặp ông Putin trong khuôn khổ G7, vì [Tổng thống Donald] Trump và [Tổng thống Pháp Emmanuel] Macron đều có mặt ở đó, tức là có cả châu Âu và Mỹ. Tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt, rất tốt để tất cả cùng gặp gỡ nhau", ông Zelensky nói với các phóng viên.

"Châu Âu và Mỹ đã nhất trí và Nga lại một lần nữa chứng tỏ rằng... họ chưa sẵn sàng đàm phán," ông nói.

Sau đó, ông Zelensky viết trên Telegram rằng ông đã đề nghị với Tổng thống Trump trong một cuộc điện thoại hôm 14/6 rằng ông và Tổng thống Nga nên gặp nhau tại Mỹ.

"Hôm qua chúng tôi đã thảo luận với Tổng thống Trump rằng một cuộc gặp như vậy có thể được tổ chức tại Mỹ theo một thể thức khiến [Tổng thống] Putin khó từ chối hơn, ít nhất là khó từ chối Tổng thống Trump", ông nói.

"Chúng ta sẽ xem kết quả thế nào. Nếu Nga cũng từ chối cơ hội này, thì cần phải gây thêm áp lực."

Một quan chức Ukraine cho biết ông Zelensky đã thông báo với phía Mỹ và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về đề xuất tổ chức đàm phán tại G7. Vị quan chức này cho biết thêm, Ukraine cũng đã trực tiếp gửi lời mời tới phía Nga, nhưng chưa nhận được câu trả lời rõ ràng.

Văn phòng của Tổng thống Macron chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về vấn đề này.

Trong một bức thư ngỏ gửi ông Putin hồi đầu tháng này, ông Zelensky đề nghị gặp mặt trực tiếp, tuy nhiên, lãnh đạo Nga đã từ chối với lý do chưa nhận thấy sự thiện chí từ Kiev.