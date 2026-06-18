Chuyện ngược đời đang xảy ra đang ở Mỹ: Nguồn năng lượng bị thế giới hoài nghi bỗng dưng "ngoi lên top 1"

Năng lượng mặt trời đã vượt qua than đá để trở thành nguồn điện chính tại Hoa Kỳ lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2026, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi của quốc gia này sang các nguồn năng lượng sạch hơn.

Dữ liệu từ viện nghiên cứu năng lượng Ember cho thấy năng lượng mặt trời chiếm 12,8% tổng sản lượng điện của Mỹ trong tháng, vượt nhẹ so với thị phần 12,2% của than đá. Thành tựu này cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của năng lượng mặt trời trong vài năm qua khi các công ty điện lực, doanh nghiệp và chủ nhà ngày càng đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Biểu đồ dịch chuyển dòng chảy năng lượng trong nửa thập kỷ

Nhìn lại một chặng đường dài hơn, sự đảo chiều vị thế giữa hai nguồn năng lượng này không phải là một sự ngẫu nhiên mang tính mùa vụ, mà là kết quả của một xu thế tất yếu. Chỉ trong vòng 5 năm qua, bức tranh năng lượng Mỹ đã thay đổi một cách chóng mặt.

Vào tháng 5 năm 2021, than đá vẫn nắm giữ vai trò thống trị tương đối với 19,7% thị phần điện năng, trong khi điện mặt trời chỉ chiếm một góc khiêm tốn 5,4%. Tuy nhiên, đến tháng 5 năm 2026, thị phần của than đá đã bị cắt giảm gần một nửa, trong khi tỷ phần đóng góp của năng lượng mặt trời đã tăng hơn gấp đôi.

Sự đổi ngôi này giúp năng lượng mặt trời chính thức vươn lên trở thành nguồn phát điện lớn thứ ba tại Mỹ, chỉ xếp sau khí đốt tự nhiên và năng lượng hạt nhân. Đáng chú ý, bước ngoặt này nối tiếp một cột mốc quan trọng khác vào tháng 3 trước đó, khi tổng các nguồn năng lượng tái tạo lần đầu tiên vượt qua khí đốt về sản lượng điện.

Giải bài toán "đường cong con vịt"

Điểm yếu cố hữu của năng lượng mặt trời là tính bất định và hiện tượng "Đường cong con vịt" (Duck Curve) - hiện tượng sản lượng điện mặt trời bùng nổ vào giữa ngày nhưng giảm dần vào giờ cao điểm buổi tối. Than đá và khí đốt từng duy trì ưu thế nhờ khả năng phát điện nền ổn định. Tuy nhiên, sự phát triển của hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (ESS) quy mô lớn đã vô hiệu hóa lợi thế này của nhiên liệu hóa thạch.

Sự trỗi dậy của công nghệ pin mặt trời cấu trúc lai giữa Silicon và Perovskite đã mở ra một chương mới. Bằng cách xếp chồng một lớp Perovskite - vật liệu có khả năng hấp thụ các photon ở vùng ánh sáng xanh năng lượng cao - lên trên lớp Silicon hấp thụ ánh sáng đỏ năng lượng thấp, các kỹ sư đã tối ưu hóa phổ ánh sáng mặt trời.

Trong cấu trúc nguồn mới xây dựng tại Mỹ đầu năm 2026, điện mặt trời không còn đi đơn lẻ mà tích hợp trực tiếp với các trạm lưu trữ Lithium Iron Phosphate (LFP) mật độ cao. Các tế bào pin LFP thế hệ mới không sử dụng Cobalt, giúp kéo dài tuổi thọ chu kỳ lên đến hơn 10.000 lần sạc xả và giảm thiểu rủi ro thoát nhiệt. Sự kết hợp này biến các nhà máy điện mặt trời từ nguồn phát phụ thuộc thời tiết thành các "nhà máy điện ảo" có khả năng điều độ linh hoạt.

Song song với hạ tầng hóa hóa học của pin là sự nâng cấp của hệ thống điều khiển điện tử công suất. Các biến tần tạo lưới sử dụng linh kiện bán dẫn Silicon Carbide dải khe băng rộng đã thay thế dần các biến tần bám lưới (Grid-following) truyền thống. Các biến tần thông minh này có khả năng tự động điều chỉnh tần số và điện áp, chủ động bơm công suất phản kháng vào lưới điện trong vòng vài mili giây khi có sự cố, mang lại khả năng ổn định hệ thống tương đương với các máy phát đồng bộ khổng lồ của nhà máy nhiệt điện than.

Cột mốc điện mặt trời vượt mặt than đá vào tháng 5 năm 2026 không chỉ đơn thuần là câu chuyện về những con số, mà là lời khẳng định về một chương mới của ngành năng lượng. Dù những tranh luận chính trị và chính sách khí hậu còn tiếp diễn, xu hướng chuyển dịch sang năng lượng sạch tại các thị trường lớn từ Texas đến California đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, báo hiệu ngày tàn của kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch đang đến gần.