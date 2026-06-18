Fed giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp đầu tiên của tân Chủ tịch, phát tín hiệu cứng rắn về lộ trình điều chỉnh chính sách

Sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) nhất trí giữ lãi suất tham chiếu trong vùng 3,5-3,75%, đúng như kỳ vọng của thị trường. Đây là mức lãi suất đã được duy trì kể từ khi Fed hoàn tất chuỗi 3 lần cắt giảm liên tiếp trong những tháng cuối năm 2025.

Dù quyết định lãi suất không tạo bất ngờ, cuộc họp lại đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cách Fed truyền thông và định hướng chính sách dưới thời Warsh.

Điểm gây chú ý nhất là sự vắng mặt của Kevin Warsh trong biểu đồ dự báo lãi suất nổi tiếng của Fed, thường được gọi là "dot plot".

Trong nhiều năm qua, biểu đồ này là công cụ quan trọng giúp thị trường đánh giá quan điểm của các quan chức Fed về lộ trình lãi suất tương lai. Tuy nhiên, Warsh từ lâu đã chỉ trích công cụ này, cho rằng nó khiến thị trường quá phụ thuộc vào các dự báo thay vì tập trung vào dữ liệu thực tế.

Tại cuộc họp báo sau quyết định chính sách, Warsh xác nhận ông đã không gửi dự báo cá nhân. Ông nói: “Tôi gửi báo cáo dot plot. Tôi không cho rằng điều đó hữu ích cho việc điều hành chính sách tiền tệ.”

Theo Warsh, Fed sẽ tiến hành rà soát toàn diện các công cụ truyền thông, bao gồm họp báo, biểu đồ dự báo lãi suất, biên bản họp và cách thức công bố thông tin. Ông cho biết chưa đưa ra kết luận cuối cùng, nhưng sẵn sàng xem xét những thay đổi lớn.

Sự vắng mặt của Warsh khiến bộ dự báo lần này chỉ còn 18 trong tổng số 19 thành viên tham gia. Tuy nhiên, kết quả vẫn cho thấy một sự thay đổi rõ rệt trong quan điểm của Fed.

Dự báo trung bình hiện cho thấy lãi suất cuối năm 2026 ở mức 3,8%, tăng mạnh so với mức 3,4% được đưa ra hồi tháng 3. Điều này đồng nghĩa Fed không còn kỳ vọng giảm lãi suất trong năm nay, thậm chí để ngỏ khả năng tăng ít nhất một lần.

Trong số 18 quan chức gửi dự báo, có 8 người cho rằng lãi suất sẽ giữ nguyên, chỉ một người dự báo giảm lãi suất, trong khi 9 người cho rằng cần ít nhất một lần tăng lãi suất.

Một thay đổi đáng chú ý khác là thông cáo sau cuộc họp được rút gọn đáng kể.

Nếu như thông cáo hồi cuối tháng 4 dài tới 341 từ thì văn bản lần này chỉ còn khoảng 130 từ. Đây được xem là dấu ấn đầu tiên của Warsh, người nhiều năm qua cho rằng Fed đang "nói quá nhiều".

Thông cáo mới chỉ tập trung vào vài nội dung cốt lõi là kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng vững chắc, thị trường lao động ổn định và lạm phát tiếp tục ở mức cao.

Fed nhấn mạnh hoạt động kinh tế vẫn mở rộng với tốc độ tốt bất chấp những bất ổn liên quan đến xung đột Trung Đông. Tăng trưởng năng suất và đầu tư vốn được đánh giá mạnh mẽ, trong khi số việc làm mới tiếp tục theo kịp tốc độ gia tăng lực lượng lao động.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng thừa nhận lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%, một phần do các cú sốc nguồn cung khiến giá năng lượng và nhiều nhóm hàng hóa tăng mạnh.

Thông điệp cuối cùng của Fed được rút gọn thành một cam kết ngắn gọn nhưng cứng rắn: “Ủy ban sẽ đảm bảo ổn định giá cả.”

Đáng chú ý, Fed cũng loại bỏ hoàn toàn những ngôn từ từng được thị trường hiểu là thiên về nới lỏng chính sách. Đây là bước đi được nhiều quan chức Fed theo trường phái thận trọng thúc đẩy từ các cuộc họp trước.

Sự thay đổi trong lập trường của Fed xuất phát từ áp lực lạm phát ngày càng lớn.

Theo dự báo mới, Fed nâng mạnh triển vọng lạm phát năm 2026. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) được dự báo tăng 3,6%, trong khi lạm phát lõi ở mức 3,3%. Hồi tháng 3, các con số tương ứng chỉ là 2,7%.

Giá năng lượng tăng vọt sau xung đột Iran và những gián đoạn tại eo biển Hormuz được xem là nguyên nhân chính khiến áp lực giá cả quay trở lại.

Trong khi đó, thị trường lao động tiếp tục cho thấy sức chống chịu đáng ngạc nhiên. Nền kinh tế Mỹ tạo thêm 172.000 việc làm trong tháng 5, vượt dự báo của giới phân tích. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,3%, gần như không thay đổi trong suốt một năm qua.

Điều này khiến lập luận ủng hộ việc giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng ngày càng suy yếu.

Dù vậy, Warsh vẫn giữ quan điểm rằng các cú sốc nguồn cung như giá dầu thường mang tính tạm thời và không nhất thiết phải phản ứng bằng chính sách tiền tệ quá mạnh tay. Ông cũng tiếp tục tin rằng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp nâng cao năng suất và giảm áp lực lạm phát trong dài hạn.

Theo CNBC﻿