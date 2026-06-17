Ông Trump nói thỏa thuận Mỹ - Iran chưa phải là cuối cùng

Khi được một phóng viên hỏi trong cuộc gặp với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi rằng liệu thỏa thuận Mỹ-Iran này đã là cuối cùng hay chưa, ông Trump trả lời: "Không, nó chưa phải là cuối cùng. Đây là một biên bản ghi nhớ (memorandum of understanding - MOU)."

Ông cũng cảnh báo rằng Mỹ sẽ nối lại các cuộc không kích nếu Iran không "cư xử đúng". Ông Trump nói thêm: "Nếu tôi không thích, nếu họ không cư xử đúng mực, chúng tôi sẽ quay lại ném bom".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo CNN, hãng tin này đã có được một bản dự thảo thỏa thuận, trong đó nêu các điều khoản về: Lệnh ngừng bắn giữa các bên; Việc mở lại eo biển Hormuz; Một số biện pháp giảm nhẹ khó khăn tài chính cho Iran; Cam kết từ Tehran rằng nước này sẽ không bao giờ sản xuất vũ khí hạt nhân.

Cùng ngày, Tổng thống Trump phủ nhận việc Mỹ sẽ đầu tư vào một quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD dành cho Iran theo biên bản ghi nhớ nói trên. Ông cũng cho biết mình không yêu cầu các nước vùng Vịnh cam kết đầu tư vào quỹ này.

Ông nói với các phóng viên trong cuộc họp song phương cùng Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi: "Các vị muốn đầu tư thì cứ đầu tư. Tôi phải làm gì đây, chẳng lẽ nói rằng không ai được phép đầu tư sao? Không, chúng tôi sẽ không đầu tư. Chúng tôi sẽ không bỏ ra dù chỉ 10 xu. Người khác có thể quyết định làm điều đó, nhưng đó là việc của họ".

Khi được hỏi thêm liệu ông có đang kêu gọi các nước vùng Vịnh đầu tư vào quỹ này hay không, ông Trump trả lời: "Không, tôi không làm vậy. Nếu họ muốn làm thì cũng được thôi. Nhưng tôi nghĩ họ sẽ không làm trong một thời gian cho đến khi họ đánh giá được cách làm của Iran".

Tuy nhiên, theo bản dự thảo MOU mà CNN tiếp cận được, văn bản nêu rõ: " Hoa Kỳ cam kết, cùng với các đối tác trong khu vực, xây dựng một kế hoạch toàn diện được cả hai bên đồng thuận nhằm phục hồi và phát triển kinh tế cho Cộng hòa Hồi giáo Iran, đồng thời bảo đảm nguồn tài chính tối thiểu 300 tỷ USD". Kế hoạch này dự kiến sẽ được triển khai trong vòng 60 ngày kể từ khi ký kết.

Ông Trump dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào cuối ngày hôm nay, ngày cuối cùng của hội nghị G7 Summit, và cho biết ông sẽ "thảo luận thêm một chút về thỏa thuận với Iran".