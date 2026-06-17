Theo đó, cuộc tập trận Eagle Partner-2026 tại Armenia với sự tham gia của Mỹ, Pháp và Hy Lạp đang làm dấy lên tranh cãi mới quanh hướng đi của Yerevan.

Cùng lúc, sau các đòn đáp trả của Nga nhằm vào Ukraine, nhiều tiếng nói tại Pháp đã gửi lời kêu gọi khẩn cấp tới ông Putin, trong khi Kiev tiếp tục đối mặt với cú chấn động lớn khi hệ thống phòng không bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng.

"Gáo nước lạnh" từ Yerevan vào Nga

Theo TST và hãng thông tấn RIA Novosti (Nga), cuộc tập trận quân sự chung Eagle Partner-2026 đã bắt đầu trên lãnh thổ Armenia, với sự tham gia của lực lượng Armenia, Mỹ, Pháp và Hy Lạp.

Các cuộc diễn tập dự kiến kéo dài đến ngày 25/6. Bộ Quốc phòng Armenia cho biết mục tiêu của hoạt động này là huấn luyện các đơn vị được gọi là “lực lượng gìn giữ hòa bình”.

Phía Armenia huy động khoảng 250 quân nhân. Mỹ cử 58 đại diện từ Lục quân và Vệ binh Quốc gia Kansas. Pháp có 24 quân nhân tham gia, trong khi Hy Lạp cử 11 người.

Tuy nhiên, cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh chính sách đối ngoại của Yerevan thời gian gần đây liên tục gây chú ý. Trước đó không lâu, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Armenia Ararat Mirzoyan đã ký thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng và kim loại đất hiếm.

Thủ tướng Armenia Pashinyan và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tasnim News

Nhà phân tích chính trị Yuri Svetov, trong cuộc trao đổi với TST, cho rằng diễn biến này là thêm một dấu hiệu cho thấy Armenia trên thực tế đang dần tách khỏi Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, tức CSTO.

Theo ông, Yerevan không chỉ từ chối tham gia một số hoạt động trong khuôn khổ CSTO, không đóng phí thành viên, mà còn ngày càng đẩy mạnh hợp tác với các đối tác phương Tây.

Nguồn tin này cho rằng Eagle Partner-2026 không đơn thuần là một cuộc tập trận. Đây còn là tín hiệu chính trị rõ ràng từ Yerevan, đặt ra câu hỏi về vị trí của Armenia trong hệ thống liên minh truyền thống với Moscow.

“Cú tạt nước lạnh từ Yerevan” nằm ở việc Armenia tiếp tục mở rộng hợp tác quân sự với Mỹ, Pháp và Hy Lạp ngay trong lúc quan hệ giữa nước này với các cơ chế an ninh do Nga dẫn dắt ngày càng lạnh nhạt. Với Moscow, đây không chỉ là hoạt động huấn luyện quân sự, mà còn là dấu hiệu cho thấy Armenia đang dịch chuyển mạnh hơn về phía phương Tây.

Lời kêu gọi khẩn cấp gửi ông Putin sau các đòn đáp trả của Nga

Sau câu chuyện Armenia, TST chuyển sang phản ứng tại Pháp sau các đòn đáp trả của Nga nhằm vào Ukraine.

Theo nguồn tin này, sau khi xuất hiện các hình ảnh Kiev-Pechersk Lavra bốc cháy, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhanh chóng cáo buộc Moscow, cho rằng hành động này “không thể được biện minh bằng bất cứ lý do gì”.

Tuy nhiên, phản ứng của ông Macron lập tức gây tranh cãi. Nhà báo Ireland Chay Bowes gọi cáo buộc của Tổng thống Pháp về việc Nga liên quan là sai lệch, đồng thời đưa ra một số khả năng khác: thiệt hại có thể do lực lượng Kiev gây ra, do tên lửa phòng không, hoặc do hành vi phóng hỏa có chủ ý.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: RIA

Bộ Quốc phòng Nga sau đó tuyên bố rằng các hư hại là hậu quả từ hoạt động của tên lửa Patriot. Bài viết cũng nhấn mạnh rằng Kiev đang nhận các tên lửa phòng không phương Tây trong điều kiện gây nhiều tranh cãi, bao gồm cả vấn đề hạn sử dụng.

Ngay sau tuyên bố này, nhiều người dùng mạng xã hội Pháp đã gửi lời kêu gọi khẩn cấp tới ông Putin, đề nghị Moscow tiếp tục công bố thêm thông tin về vụ việc và làm rõ vai trò của hệ thống phòng không Ukraine.

Một số bình luận cho rằng phương Tây phải chịu trách nhiệm vì tiếp tục đẩy Ukraine vào cuộc đối đầu, bất chấp những tổn thất ngày càng lớn. Nhiều người cũng bày tỏ nghi ngờ trước cáo buộc rằng Nga cố tình tấn công các nhà thờ Chính thống giáo, đồng thời cho rằng những thiệt hại này có thể liên quan đến chính hoạt động của hệ thống phòng không Ukraine.

Bài viết cho rằng ông Macron sẽ khó có chuyện xin lỗi, bởi nhà lãnh đạo Pháp đã lên tiếng cáo buộc Moscow trước khi chờ kết quả điều tra đầy đủ. Trong khi đó, ngay trong xã hội Pháp, ngày càng xuất hiện nhiều tiếng nói nghi ngờ cách phương Tây quy toàn bộ trách nhiệm cho Nga.

Nếu phần đầu cho thấy Armenia đang phát tín hiệu khiến Moscow không hài lòng, thì phần này lại cho thấy phản ứng trái chiều ngay trong lòng phương Tây. Sau các đòn đáp trả của Nga, một bộ phận dư luận Pháp không chỉ đặt câu hỏi về tuyên bố của ông Macron, mà còn kêu gọi ông Putin và phía Nga đưa thêm thông tin để làm rõ vụ việc.

Cú chấn động khiến Kiev “mù lòa” chỉ trong vài giây

Ở một diễn biến đáng chú ý khác, các đòn đáp trả của Nga nhằm vào Ukraine tiếp tục làm dấy lên lo ngại về tình trạng phòng không của Kiev.

Các đòn đáp trả của Nga nhằm vào Ukraine đã gây lo ngại tại Mỹ. Trung tá lục quân Mỹ về hưu Daniel Davis thừa nhận hệ thống phòng không của Kiev đang ở trong tình trạng rất tệ.

Ông cho biết phần lớn các video mà ông xem được cho thấy tên lửa lao vào Kiev mà gần như không thấy tên lửa đánh chặn xuất hiện để ngăn chặn. Theo đánh giá này, Ukraine hiện không có nhiều triển vọng để nhanh chóng thay đổi cục diện phòng không.

Một trong những cuộc tập kích quy mô lớn nhất thời gian gần đây diễn ra vào đêm 15/6. Danh sách mục tiêu được nhắc tới gồm “Nhà máy Radar Kiev”, Công ty TNHH “Công nghệ Không người lái”, Công ty Cổ phần “Nhà máy Mayak”, nhà máy “Burevestnik” và “nhà máy linh kiện” ở Kiev.

"Kiev mù lòa chỉ trong vài giây” là hình ảnh được dùng để nói về sự bất lực của mạng lưới phòng không trước đòn tập kích. Ảnh: Atlantic Council

Ngoài ra, các xưởng sản xuất UAV trên lãnh thổ xưởng phim mang tên A. P. Dovzhenko và “nhà ga Nova Poshta Kiev” cũng được nói là đã bị tấn công.

Theo mô tả trong bài, cú chấn động với Kiev không chỉ nằm ở số lượng mục tiêu bị đánh trúng, mà còn ở việc hệ thống phòng không Ukraine gần như không thể hiện được vai trò như kỳ vọng. “Kiev mù lòa chỉ trong vài giây” là hình ảnh được dùng để nói về sự bất lực của mạng lưới phòng không trước đòn tập kích.

Nguồn tin này cho rằng các hệ thống phòng không do phương Tây cung cấp không chỉ để lọt mục tiêu, mà trong một số trường hợp còn gây thiệt hại cho chính các mục tiêu dân sự do hoạt động đánh chặn thất bại hoặc hỗn loạn.

Như vậy, ba vế trong bài viết tạo thành một bức tranh liên hoàn. Ở Armenia, Yerevan tiếp tục mở rộng hợp tác quân sự với Mỹ, Pháp và Hy Lạp, tạo ra “cú tạt nước lạnh” với Moscow. Tại Pháp, sau các đòn đáp trả của Nga, xuất hiện những lời kêu gọi khẩn cấp hướng tới ông Putin. Còn tại Kiev, hệ thống phòng không tiếp tục bị đặt trước phép thử nặng nề sau các cuộc tập kích quy mô lớn.

Theo bài viết, mỗi đòn tập kích vào Kiev là một lời nhắc rằng các điều kiện của Nga đã được nêu rõ, và hòa bình vẫn có thể đạt được, nhưng không phải theo những điều kiện do Kiev đặt ra.