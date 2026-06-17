Khu trục hạm Đô đốc Grigorovich của Nga nổ súng cảnh cáo tàu Anh

Theo thông tin được tờ The Telegraph công bố, ngày 15/6, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Anh nhận được báo cáo từ 1 tàu dân sự mang cờ nước này về việc tàu khu trục Nga đã bắn một phát súng cảnh cáo sau khi 2 tàu tiến lại gần nhau ở mức nguy hiểm.

Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich đã hiện diện gần vùng biển Anh trong nhiều tuần. Trước đó, nó từng được phát hiện hộ tống các tàu chở dầu thuộc "Hạm đội bóng tối" gần một trang trại điện gió ngoài khơi bờ biển Suffolk.

Trước sự cố, tàu Nga được 2 tàu tuần tra lớp River của Hải quân Hoàng gia Anh là HMS Mersey và HMS Tyne hộ tống khi đi qua eo biển Anh.

Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich hiện diện liên tục gần eo biển Anh để bảo vệ tàu chở dầu thuộc "Hạm đội bóng tối".

Vào ngày 14/6, có thông tin cho biết Lực lượng vũ trang Anh, lần đầu tiên kể từ khi chính phủ thông qua quyết định ngày 25/3/2026 cho phép chặn bắt tàu thuộc "Hạm đội bóng tối", họ đã chính thức bắt giữ 1 tàu chở dầu của Nga.

Đây là tàu chở dầu SMYRTOS mang cờ Cameroon, đã rời cảng Ust-Luga và đang hướng đến một đích đến không xác định. Chiến dịch bắt giữ tàu được thực hiện bởi Thủy quân lục chiến Hoàng gia phối hợp với các sĩ quan từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA).

Chiến dịch kéo dài 6 giờ và có sự tham gia của các máy bay trực thăng Chinook, Merlin Mk 4 và Wildcat thuộc Lực lượng Không quân Hàng hải thuộc Hải quân Hoàng gia để tiến hành và duy trì kiểm soát tình hình.

Việc giám sát cũng được thực hiện bởi máy bay tuần tra chống tàu ngầm P-8 Poseidon của Không quân Hoàng gia và các tàu mặt nước gồm khinh hạm Type 23 mang tên HMS Sutherland và tàu rà phá thủy lôi HMS Ledbury.

Sau khi hoàn tất hoạt động, tàu chở dầu đã được kéo đến một bến cảng ngoài khơi bờ biển phía Nam nước Anh để tiếp tục theo dõi và điều tra.

Sau khi tàu SMYRTOS bị bắt giữ, những tàu khác thuộc "Hạm đội bóng tối" của Nga đang tiến đến eo biển Anh đã thay đổi lộ trình, nhưng có thể chúng sẽ trở lại khi đã có tàu chiến túc trực hộ tống.