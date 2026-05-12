Phát hiện 6 người tử vong trong toa tàu hàng tại Mỹ

Theo Mạnh Dương | 12-05-2026 - 05:51 AM | Tài chính quốc tế

6 người được phát hiện tử vong trong một toa tàu hàng tại thành phố Laredo, bang Texas, Mỹ, gần biên giới với Mexico.

Cảnh sát đã phát hiện vụ việc vào chiều 10/5, theo giới chức địa phương.

Ông Jose Espinoza, người phụ trách thông tin công chúng của Sở Cảnh sát Laredo, cho biết các thi thể được tìm thấy trong một toa tàu của Union Pacific tại một bãi đường sắt ở Laredo, cách San Antonio khoảng 160 dặm về phía Nam. Vụ việc được phát hiện ngay sau 15h30 theo giờ địa phương.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân khiến 6 người tử vong. Thi thể các nạn nhân hiện được chuyển tới Văn phòng Giám định y khoa hạt Webb. Theo ông Espinoza, độ tuổi và tình trạng nhập cư của những người tử vong hiện chưa được xác định.

Union Pacific cho biết công ty rất đau buồn về vụ việc và đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng thực thi pháp luật để điều tra. Theo trang web của công ty vận tải hàng hóa này, Union Pacific hoạt động qua biên giới và là tuyến đường sắt duy nhất phục vụ tất cả các điểm tiếp cận vào Mexico.

Theo đài KGNS, đơn vị liên kết của CNN, cảnh sát Laredo nhận được cuộc gọi vào khoảng 15h từ một nhân viên tại bãi đường sắt Union Pacific. Các thi thể được phát hiện trong quá trình kiểm tra toa tàu định kỳ. Nhà chức trách cho biết không tìm thấy người sống sót.

Nhiệt độ tại Laredo vào chiều 10/11 ở mức thấp đến giữa ngưỡng 90 độ F, song hiện chưa rõ nắng nóng có phải là yếu tố liên quan tới vụ việc hay không.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ đã chuyển câu hỏi của kênh CNN tới Sở Cảnh sát Laredo, cho biết vụ việc vẫn đang được cảnh sát Laredo, Cơ quan Điều tra An ninh nội địa và Texas Rangers điều tra.

VTV

