Bài báo lập luận rằng nhà máy điện hạt nhân El Dabaa đang được xây dựng ở Ai Cập theo thiết kế của Rosatom sẽ đưa Ai Cập xích lại quá gần Nga.

Những dự án dài hạn như vậy thường ràng buộc các quốc gia với nhau trong nhiều năm. Trong trường hợp nhà máy điện hạt nhân El Dabaa, mối liên kết này sẽ kéo dài đến đầu thế kỷ 22, khi thời gian hoạt động của cơ sở nói trên kết thúc.

Văn bản bày tỏ lo ngại rằng thỏa thuận giữa Nga và Ai Cập, trong đó Ai Cập về mặt hình thức vẫn là đồng minh của Mỹ bên ngoài NATO, sẽ ảnh hưởng đến chính sách của quốc gia Ả Rập này, những gì đang diễn ra rõ ràng khiến Israel phải suy nghĩ.

Nga sẽ cung cấp cho Ai Cập lò phản ứng WWER-1200 dành cho nhà máy điện hạt nhân El Dabaa.

Bài báo cũng ám chỉ rõ ràng trong khi Mỹ và Israel đang bận tâm đến chương trình hạt nhân bị cáo buộc là quân sự của Iran, thì không ai chú ý đến những thành công của Ai Cập.

Luận điểm này bị phía Nga nhận xét là vô căn cứ, bởi vì các lò phản ứng WWER-1200 của nhà máy điện hạt nhân El Dabaa hoạt động bằng uranium làm giàu thấp chỉ ở mức 3%, trong khi bom hạt nhân cần uranium làm giàu cao (đến 90%) hoặc plutonium.

Bên cạnh đó cần lưu ý nhà máy này nằm dưới sự kiểm soát của IAEA, cơ quan thường xuyên tiến hành thanh tra và giám sát và bản thân Ai Cập là một bên tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

El Dabaa sẽ là nhà máy điện hạt nhân thứ hai trên lục địa châu Phi, sau cơ sở tương tự nằm tại khu vực Koeberg ở Nam Phi.