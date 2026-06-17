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Công trình vĩ đại bậc nhất của kỹ nghệ Liên Xô bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ lục thay kỷ lục

| | Tài chính quốc tế

Saratovskaya từng là một trong những công trình vĩ đại nhất của kỹ nghệ Liên Xô, nay bước sang một kỷ nguyên mới, với "trái tim năng lượng" do người Nga chế tạo.

Các kỹ sư Nga vừa khởi động quá trình tháo dỡ Tổ máy số 18 chứa chiếc tuabin thời Liên Xô cuối cùng tại Trạm thủy điện Saratovskaya (thuộc Tập đoàn PJSC RusHydro) - công trình năng lượng sạch trọng điểm nằm trên Volga, dòng sông dài nhất châu Âu, truyền thông nước này đưa tin ngày 16/6.

Ngoài việc sản xuất điện, Trạm thủy điện Saratovskaya còn hỗ trợ vận tải đường thủy trọng tải lớn, cấp nước và tưới tiêu cho các vùng đất khô hạn.

Quá trình này nằm nhằm thay thế tuabin cũ bằng tuabin mới "Made in Russia" trong khuôn khổ chương trình hiện đại hóa quy mô lớn của Tập đoàn RusHydro.

Tổ máy số 18 là chiếc cuối cùng trong danh sách hiện đại hóa Trạm của RusHydro. Sau khi hoàn thành, Trạm Saratovskaya - xây dựng từ thập niên 1960, từng là một trong những công trình vĩ đại nhất của kỹ nghệ Liên Xô - sẽ bước sang một kỷ nguyên mới, với "trái tim năng lượng" do người Nga chế tạo.

Kỷ lục thay kỷ lục

Theo kế hoạch, các chuyên gia sẽ thay thế cánh quạt, buồng cánh quạt, nắp và trục tuabin, cánh dẫn hướng và các bộ phận khác.

Chiếc tuabin PL20/661-V-1030 cũ thời Liên Xô đã hoạt động liên tục trong 58 năm - một kỷ lục chưa từng có. Nó được đưa vào vận hành vào cuối những năm 1960.

Công trình vĩ đại bậc nhất của kỹ nghệ Liên Xô bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ lục thay kỷ lục - Ảnh 2.

Trạm thủy điện Saratovskaya (gọi tắt là Trạm thủy điện Saratov, tiếng Nga là Саратовская ГЭС) là nhà máy thủy điện trên sông Volga nằm cạnh thành phố Saratov, Nga. Ảnh: Wikimapia

Thiết bị cũ đang được thay thế bằng tuabin Kaplan trục đứng thế hệ mới hoàn toàn do Nga sản xuất – model PL 20-V-1030, do các kỹ sư tại Nhà máy JSC Tyazhmash thiết kế.

Điểm độc đáo chính của tuabin mới này là kích thước của nó - đường kính cánh quạt lên tới 10,3 m. Đây là thiết bị lớn nhất thuộc loại này ở Nga.

Nói cách khác, Saratovskaya - công trình vĩ đại bậc nhất của kỹ nghệ Liên Xô bước sang trang mới với kỷ lục mới thay kỷ lục cũ.

Mỗi tuabin mới có công suất tăng 10% so với "người tiền nhiệm", đạt 66 MW; hiệu suất các tuabin mới đạt tới 94,5%.

Dự án thay thế tuabin tại Trạm thủy điện Saratovskaya là một trong những dự án lớn nhất trong chương trình hiện đại hóa toàn diện các nhà máy thủy điện của Tập đoàn RusHydro.

Kể từ năm 2013, nhờ hiện đại hóa, công suất lắp đặt của Saratovskaya đã tăng thêm 67 MW - từ 1.360 lên 1.427 MW. Khi hoàn thành toàn bộ, công suất dự kiến sẽ đạt 1.505 MW.

Một công trình nhân tạo lớn nhất Trung Quốc trong 2.500 năm, kết nối thẳng tới Đông Nam Á vượt tiến độ, sẵn sàng vận hành

Theo Trang Ly

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
công trình

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