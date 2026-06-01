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Tìm thấy gần 800.000 km đường ống bị ‘chôn sâu’ xuống mặt đất, ‘gánh’ theo công trình 622.000 tỷ

| | Tài chính quốc tế

770.000 km đường ống ngầm sắp được cải tạo, xây dựng trong một dự án quy mô lớn.

Tìm thấy gần 800.000 km đường ống bị ‘chôn sâu’ xuống mặt đất, ‘gánh’ theo công trình 622.000 tỷ- Ảnh 1.

Trung Quốc vừa công bố một kế hoạch hạ tầng đô thị quy mô rất lớn cho giai đoạn 2026-2030, với trọng tâm là xây mới và nâng cấp khoảng 770.000 km đường ống ngầm trong các thành phố.

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo ngày 8/6 của Quốc vụ viện Trung Quốc, trong khuôn khổ triển khai Kế hoạch 5 năm lần thứ 15. Theo giới chức nước này, đây sẽ là một trong những trụ cột quan trọng để tăng độ an toàn, khả năng chống chịu rủi ro và hiệu quả vận hành của các đô thị Trung Quốc trong giai đoạn mới.

Hiện Trung Quốc đã có khoảng 3,9 triệu km đường ống ngầm đô thị và khoảng 7.700 km hầm kỹ thuật tổng hợp cho hạ tầng công cộng. Tuy nhiên, một phần lớn trong số đó đã cũ, xuống cấp hoặc không còn đáp ứng được áp lực vận hành ngày càng cao của các thành phố lớn.

Giới chức nước này cho biết, trong giai đoạn 2026-2030, nước này sẽ tiếp tục cải tạo và xây dựng mới mạng lưới ngầm trên nhiều mặt, gồm khoảng 200.000 km đường ống khí, 175.000 km thoát nước, 175.000 km cấp nước, 100.000 km nước thải và 120.000 km sưởi ấm.

Mục tiêu lớn nhất của kế hoạch là xử lý những điểm yếu đã tích tụ từ lâu trong hạ tầng đô thị, đặc biệt là khả năng tiêu thoát nước và chống ngập.

Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh nâng cấp hệ thống thoát nước, kênh cống, trạm bơm, tuyến tiêu úng, công trình điều tiết và cả các nền tảng thông minh để nâng chuẩn phòng chống ngập lụt trong đô thị.

Bên cạnh đó, mạng lưới nước thải cũng sẽ tiếp tục được mở rộng để nâng khả năng thu gom và xử lý nước sinh hoạt, trong khi các tuyến ống cấp nước và khí đốt cũ sẽ được thay thế nhằm giảm rủi ro rò rỉ, hư hỏng và tai nạn đô thị.

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch lần này là yếu tố giám sát thông minh được đưa vào như một phần cốt lõi, chứ không chỉ dừng ở việc đào lên rồi thay ống mới.

Các hệ thống số hóa sẽ được lắp đặt để theo dõi tình trạng vận hành, phát hiện điểm yếu, cảnh báo hỏng hóc và hỗ trợ bảo trì sớm cho toàn bộ mạng lưới ngầm.

Bắc Kinh đang muốn chuyển từ tư duy sửa chữa thụ động sang quản lý chủ động, nhất là với những mạng lưới hạ tầng mà người dân ít nhìn thấy nhưng lại quyết định sự sống còn của thành phố.

Về vốn đầu tư, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết riêng trong năm 2026, nước này sẽ bố trí 160 tỷ nhân dân tệ từ nguồn trái phiếu kho bạc đặc biệt siêu dài hạn để hỗ trợ các dự án xây dựng và cải tạo mạng lưới đường ống ngầm.

Con số này cao hơn 25 tỷ nhân dân tệ so với năm trước, cho thấy hạ tầng ngầm đang được nâng lên thành một ưu tiên cấp quốc gia trong chu kỳ quy hoạch mới. Một số nguồn tài chính khác như trái phiếu chính quyền địa phương và công cụ tài chính chính sách cũng sẽ được huy động cho các dự án phù hợp.

Đằng sau kế hoạch 770.000 km là một cách tiếp cận rộng hơn của Trung Quốc đối với phát triển đô thị. Thay vì chỉ tập trung vào những công trình dễ thấy trên mặt đất, Bắc Kinh đang coi mạng lưới ngầm là “khung xương sống” của an toàn đô thị.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các thành phố Trung Quốc ngày càng phải đối mặt với rủi ro kép, một mặt là hạ tầng cũ kỹ, mặt khác là áp lực từ mưa lớn cực đoan, ngập úng, cháy nổ khí đốt và nhu cầu dịch vụ công cộng tăng nhanh.

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
đường ống

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