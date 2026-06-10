Tổng thống Trump nói có thể triển khai cuộc tấn công mới vào nhà máy và cầu Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng Iran sẽ “phải trả giá” vì “mất quá nhiều thời gian” để đồng ý một thỏa thuận.

Trước đó trong tuần, ông Trump nói rằng thỏa thuận có thể được hoàn tất trong “hai đến ba ngày”. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran kéo dài quá trình đàm phán hòa bình quá lâu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết ông có thể ra lệnh tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran, bao gồm các nhà máy điện và cầu.

Trước đó, Mỹ tiến hành không kích để đáp trả vụ một trực thăng quân sự Mỹ bị bắn hạ. Iran sau đó trả đũa bằng các đợt tấn công nhằm vào nhiều căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Trong bài đăng khác trên Truth Social, ông Trump chỉ trích “truyền thông tin giả” vì không đưa tin về mức độ “hiệu quả” của cuộc phong tỏa hải quân do Mỹ thực hiện, mà ông gọi là “cuộc phong tỏa thành công nhất trong lịch sử”.

Mỹ đã gây áp lực buộc Iran phải đạt được thỏa thuận bằng cách áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng và tàu thuyền của nước này. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích của JPMorgan, lượng dầu đi qua eo biển Hormuz có thể cao hơn nhiều so với số liệu công khai.

Căng thẳng tại Trung Đông gia tăng vào thứ Ba khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết đây là hành động đáp trả việc “trực thăng Apache của Lục quân Mỹ bị bắn hạ ngày hôm trước”.

Iran chưa trực tiếp nhận trách nhiệm về vụ bắn hạ trực thăng. Trong khi đó, Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB tuyên bố rằng trong 24 giờ trước đó không có bất kỳ hoạt động quân sự tấn công nào diễn ra tại eo biển Hormuz.

Sau những bình luận của ông Trump, giá dầu tăng nhẹ trong khi hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm điểm. Dầu thô WTI giao tháng 7 tăng gần 2%, lên 89,72 USD/thùng. Dầu Brent giao tháng 8, tiêu chuẩn quốc tế, tăng 1,3%, lên 92,74 USD/thùng.