Phát hiện nhà kho chứa hơn 2.400 tấn vàng, nằm sâu 27 mét dưới lòng đất

Pháp hiện là quốc gia sở hữu lượng dự trữ vàng lớn thứ 4 trên thế giới, chỉ sau Mỹ, Đức và Ý.

Tính đến cuối tháng 4/2026, dự trữ vàng quốc gia của Pháp đạt 2.437 tấn. Khối lượng này được duy trì ổn định kể từ năm 2009. Về mặt giá trị, số vàng này hiện được định giá trên 125 tỷ Euro.

Dù vàng không còn đóng vai trò tiền tệ trực tiếp từ những năm 1970, kim loại quý này vẫn là một tài sản dự trữ quan trọng, chiếm khoảng 5% GDP của Pháp và dưới 10% tổng tài sản của Ngân hàng Trung ương Pháp (BdF).

Toàn bộ số vàng này được cất giữ tại một nhà kho huyền thoại mang tên Souterraine. Đây là một hầm ngầm nằm sâu 27 mét bên dưới trụ sở chính của Ngân hàng Trung ương Pháp, ngay giữa lòng thủ đô Paris

Được xây dựng từ năm 1927, Souterraine thường được so sánh với kho vàng Fort Knox của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Với kiến trúc kiên cố và độ bảo mật cực cao, công trình này từng giành giải thưởng Kiến trúc Ngầm quốc tế vào năm 1940. Điều thú vị là, theo ước tính, toàn bộ lượng vàng từng được khai thác trong lịch sử thế giới (khoảng 180.000 tấn) có thể nằm gọn trong không gian của hầm ngầm này.

Đầu năm nay, Pháp hoàn tất kế hoạch đưa toàn bộ dự trữ vàng từ Mỹ về nước. Hành động này không chỉ giúp Pháp củng cố chủ quyền tài chính mà còn mang lại một khoản lợi nhuận khổng lồ, tạo nên một “cú hích” mạnh mẽ cho bảng cân đối kế toán quốc gia.

Theo Bộ luật Tiền tệ và Tài chính Pháp, BdF có nhiệm vụ quản lý và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dự trữ vàng quốc gia.

Việc duy trì lượng vàng dự trữ lớn giúp củng cố bảng cân đối kế toán và đảm bảo độ uy tín và độc lập của ngân hàng trung ương. BdF đảm bảo các thỏi vàng luôn đáp ứng tiêu chuẩn của Hiệp hội Thị trường Vàng London (LBMA) để có thể sẵn sàng giao dịch trên thị trường quốc tế

Không chỉ lưu giữ vàng trong nước, NHTW Pháp còn cung cấp dịch vụ lưu ký vàng cho các ngân hàng trung ương nước ngoài và các tổ chức quốc tế, tương tự như Ngân hàng Trung ương Anh hay Fed.

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