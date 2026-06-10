Chính thức: FIFA bị điều tra ngay cận kề khai mạc World Cup

Trước thềm lễ khai mạc giải bóng đá lớn nhất hành tinh, bang Texas đã chính thức gia nhập cùng California, New York và New Jersey trong chiến dịch điều tra quy mô lớn nhắm vào các hành vi định giá vé có dấu hiệu mập mờ và lừa dối người tiêu dùng của FIFA.

Theo ESPN, Tổng chưởng lý bang Texas - ông Ken Paxton đã ký quyết định mở cuộc điều tra riêng biệt sau khi nhận được hàng loạt đơn khiếu nại từ người hâm mộ địa phương. Trước đó, California là bang tiên phong phát động cuộc chiến pháp lý này vào giữa tháng 5, tiếp sau đó là New York và New Jersey đã nâng mức độ nghiêm trọng bằng cách gửi giấy đến trụ sở FIFA, yêu cầu minh bạch toàn bộ tài liệu nội bộ liên quan đến chính sách bán vé.

FIFA bị điều tra vì cáo cuộc thao túng giá vé

Tâm điểm của các cuộc điều tra xoay quanh thuật toán "giá vé biến động" mà FIFA áp dụng, một cơ chế tự động đẩy giá lên cao ngất ngưỡng dựa trên nhu cầu thị trường, bị cáo buộc là tạo ra sự khan hiếm giả tạo để trục lợi. Ghi nhận thực tế cho thấy, giá vé gốc cho trận chung kết diễn ra tại sân vận động MetLife (New Jersey) đã bị đẩy lên mức dao động từ 380 USD cho ghế phổ thông cho đến mức không tưởng 33.000 USD đối với các vị trí VIP. Trên các sàn trung gian và thị trường chợ đen, con số này thậm chí còn bị thổi lên tới hàng trăm nghìn USD.

Không chỉ dừng lại ở vấn đề giá cả, FIFA còn đối mặt với cáo buộc lừa dối khách hàng về vị trí chỗ ngồi. Nhiều cổ động viên phản ánh rằng họ đã chi trả số tiền lớn để sở hữu tấm vé hạng sang nhưng sau đó lại bị FIFA tự ý hạ cấp xuống các vị trí có tầm nhìn kém hơn với lý do ban tổ chức thay đổi cấu trúc sơ đồ sân vận động sau khi đợt mở bán đầu tiên kết thúc.

Việc bang Texas sở hữu hai thành phố đăng cai lớn là Dallas và Houston chính thức nhập cuộc đã tạo nên một mặt trận pháp lý liên bang đồng thuận và mạnh mẽ chưa từng có đối với một tổ chức thể thao quốc tế. Áp lực từ các Tổng chưởng lý Mỹ có thể buộc FIFA phải đưa ra những điều chỉnh nhân nhượng ngay trong những ngày tới để tránh một cuộc khủng hoảng truyền thông và pháp lý ngay khi giải đấu chính thức khởi tranh.