Nóng: FIFA bị điều tra

Giới chức hai bang New York và New Jersey (Mỹ) vừa chính thức kích hoạt một cuộc điều tra quy mô lớn nhắm vào quy trình phân phối vé World Cup của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Động thái pháp lý mang tính răn đe này diễn ra ngay khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa chính thức khởi tranh tại Bắc Mỹ.

Trong một tuyên bố chung, Tổng chưởng lý của hai bang cho biết họ đã gửi trát hầu tòa đến cơ quan quản lý bóng đá quyền lực nhất thế giới để yêu cầu minh bạch thông tin. Quyết định này được đưa ra sau hàng loạt báo cáo cáo buộc cơ chế phát hành vé của FIFA là tác nhân trực tiếp đẩy giá vé chợ đen lên mức “vô tiền khoáng hậu”, đi kèm những đơn khiếu nại gay gắt từ người hâm mộ về việc bị lừa dối vị trí chỗ ngồi thực tế khi đặt mua.

Trọng tâm của cuộc điều tra sẽ siết chặt vào quy trình bán vé của 8 trận đấu World Cup diễn ra trên sân vận động MetLife (bang New Jersey) - địa điểm được chọn làm sân nhà của thành phố New York tại giải đấu lần này, bao gồm cả trận chung kết lịch sử vào ngày 19/7.

Bà Jennifer Davenport, Tổng chưởng lý bang New Jersey, thẳng thắn chỉ trích:

“FIFA đã biến việc mua một tấm vé xem World Cup thành một ma trận của sự hỗn loạn, tạo ra sự khan hiếm giả tạo và đẩy mức giá lên cao một cách phi lý. Tất cả đều đổ dồn lên lưng người tiêu dùng và những người dân New Jersey lao động tầng lớp trung lưu”.

Đồng quan điểm, bà Letitia James, Tổng chưởng lý bang New York, nhấn mạnh thêm: “Không một ai đáng bị thao túng để phải chi trả mức giá trên trời cho một chỗ ngồi, và người hâm mộ có quyền được tin tưởng rằng tấm vé họ bỏ tiền ra mua phải tương xứng với những gì họ nhận được tại khán đài”.

Làn sóng phẫn nộ

Thời gian qua, FIFA liên tục hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ dư luận về chính sách định giá vé cho kỳ World Cup năm nay. Đỉnh điểm của sự phẫn nộ bắt nguồn từ quyết định áp dụng cơ chế định giá động (dynamic ticketing) - một chiến lược vốn được các nhà tổ chức đêm nhạc lớn sử dụng để tự động đẩy giá vé lên cao dựa theo mức độ săn đón và nhu cầu của thị trường.

Mối lo ngại về tình trạng giá vé leo thang phi mã không còn dừng lại ở phản ứng của người hâm mộ mà đã chính thức kích hoạt sự can thiệp của chính quyền các bang tại Mỹ, tạo ra một áp lực ngột nạt lên cơ quan quyền lực này ngay trước giờ bóng lăn.

Trước đó vào đầu tháng này, Tổng chưởng lý bang California, ông Rob Bonta, cũng đã lên tiếng cảnh báo về những hành vi bán vé có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng. Ông Bonta đã gửi văn bản yêu cầu FIFA cung cấp toàn bộ dữ liệu bán vé của các trận đấu diễn ra tại bang này, đặc biệt là cách thức phân loại các hạng mục chỗ ngồi hiển thị cho người hâm mộ trước khi họ xuống tiền.

“Người dân California cần được đảm bảo rằng vị trí ghế ngồi họ đã mua phải trùng khớp hoàn toàn với những gì ban tổ chức quảng cáo trong quá trình bán hàng. Chúng tôi đang chờ đợi các thông tin giải trình từ phía FIFA để phục vụ cho cuộc rà soát đang được triển khai”, ông Bonta phát biểu tại thời điểm đó.

Chiêu trò

Tương tự như California, giới chức New York và New Jersey đang lật mở các báo cáo của người hâm mộ về việc bị FIFA “treo đầu dê bán thịt chó” về vị trí chỗ ngồi. Các cơ quan lập pháp cho biết, trong đợt mở bán đầu tiên, FIFA chia sơ đồ sân vận động thành 4 vùng (zone) rõ rệt. Tuy nhiên, sau khi một lượng lớn vé đã được người hâm mộ thanh toán thành công, tổ chức này lại bất ngờ tự ý vẽ thêm các vùng mới.

Những phân khu phát sinh này được gắn mác Hạng mục phía trước (Front Categories) và bị đẩy giá lên cao hơn đáng kể. Các báo cáo điều tra chỉ ra rằng, những khán giả đã mua vé từ đợt đầu vô tình bị đánh bật khỏi vị trí đẹp ban đầu và bị ép chuyển sang các vị trí góc khuất hoặc kém lý tưởng hơn để nhường chỗ cho phân khu giá cao mới.

Bà Davenport và bà James khẳng định cuộc điều tra cũng sẽ bóc tách nguyên nhân vì sao giá vé World Cup lần này lại vượt xa mọi kỷ lục của các kỳ giải trước đây trong lịch sử.

“Các báo cáo báo chí chỉ ra rằng trong giai đoạn từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026, FIFA đã âm thầm tăng giá vé của hơn 90 trong tổng số 104 trận đấu World Cup. Trong đó, giá của 3 hạng mục vé chính đã bị đẩy tăng trung bình tới 34%”, hai vị Tổng chưởng lý cho biết.

Bất chấp những tranh cãi bủa vây về mặt đạo đức kinh doanh, World Cup 2026 đang là “con gà đẻ trứng vàng” lớn nhất lịch sử cho FIFA. Tổ chức này kỳ vọng sẽ thu về mức doanh thu kỷ lục 13 tỷ USD trong chu kỳ 4 năm kết thúc bằng kỳ World Cup này, tăng vọt so với con số 7,6 tỷ USD của chu kỳ trước (bao gồm giải đấu năm 2022 tại Qatar).

Riêng trong năm nay, doanh thu từ mảng dịch vụ cao cấp và bán vé dự kiến sẽ đóng góp cho túi tiền của FIFA hơn 3 tỷ USD. Cuộc điều tra của giới chức Mỹ hứa hẹn sẽ là một đòn giáng mạnh vào chiến dịch thương mại hóa bạt mạng của liên đoàn bóng đá thế giới.

Theo: Financial Times, WSJ