Xung đột Iran khiến Mỹ vội tìm một thứ tối quan trọng: Trung Quốc bất ngờ nắm 'công tắc' kho tên lửa

Cuộc xung đột ở Iran đã làm cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ, khiến Washington bắt đầu tìm kiếm vonfram - một kim loại quan trọng được sử dụng để sản xuất bom, tên lửa và các loại vũ khí khác. Nhưng đài NBC News (Mỹ) đưa tin, Trung Quốc hiện kiểm soát 80% trữ lượng vonfram toàn cầu.

Vì sao vonfram lại quan trọng và sự phụ thuộc vào Trung Quốc?

Theo NBC News, Washington đang ở trong một vị thế dễ bị tổn thương, vì hơn 80% sản lượng toàn cầu của nguồn tài nguyên chiến lược này nằm trong tay Trung Quốc.

Vonfram được sử dụng trong máy bay chiến đấu, bom xuyên hầm, đạn xuyên giáp và hệ thống tên lửa... khiến nó trở nên không thể thiếu đối với ngành công nghiệp quốc phòng.

Đồng thời, kể từ năm 2015, Mỹ không còn mỏ vonfram thương mại nào đang hoạt động. Và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.

Mỹ đang tìm kiếm kim loại ở đâu?

Một trong những nơi có thể tìm thấy loại kim loại này nằm ở vùng núi phía đông Hàn Quốc — tại một mỏ thuộc sở hữu của một công ty Mỹ, chứa hàng triệu tấn quặng vonfram.

"Trên thế giới chỉ có rất ít mỏ vonfram quy mô lớn", Lewis Black - giám đốc điều hành của Almonty Industries - cho biết. Ông đang đề cập đến mỏ Sangdong, mà công ty đã mở cửa trở lại vào tháng 3 sau hơn 30 năm ngừng hoạt động do sự cạnh tranh từ Trung Quốc.

Theo ông Black, vonfram từ lâu được coi là kim loại thiết yếu cho ngành công nghiệp quốc phòng. Trong những thập kỷ gần đây, nó cũng trở thành "kim loại xương sống" cho ngành công nghệ và được sử dụng trong chất bán dẫn, pin và điện thoại thông minh.

Trong khi đó, theo Steve Allen - giám đốc vận hành của Almonty, "nhu cầu về vonfram sẽ tăng lên. Vì vậy, việc có một chuỗi cung ứng vonfram bền vững sẽ vô cùng quan trọng trong một thập kỷ tới, hai thập kỷ tới."

Kế hoạch của Washington

Chính quyền của Tổng thống Trump đã tuyên bố thành lập quỹ dự trữ khoáng sản quan trọng trị giá 12 tỷ USD, cũng như hỗ trợ các dự án khai thác mới tại Mỹ và các nước đồng minh.

Trong số đó có một nhà máy sản xuất vonfram quy mô lớn ở Kazakhstan trị giá 1,1 tỷ USD.

Tuy nhiên, các chuyên gia thừa nhận rằng ngay cả với sự đầu tư tích cực của phương Tây, cũng sẽ phải mất hàng thập kỷ để giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

"Bạn sẽ không thể hoàn toàn tự lập trong vòng chưa đầy 20 tuổi", ông Black nói.

Vonfram có gì đặc biệt?

Theo hãng tin RBC-Ukraine, vonfram được coi là một trong những kim loại cứng nhất trên thế giới. Nó nóng chảy ở 3.410°C và sôi ở 5.500°C, tương đương với nhiệt độ bề mặt Mặt Trời.

Kim loại này cũng rất đặc và cứng.

Chính vì những đặc tính này mà hợp kim vonfram được sử dụng làm lõi trong đạn xuyên giáp giúp xuyên thủng lớp giáp.

Ngoài ra, nó còn được sử dụng trong sản xuất các bộ phận cho máy bay, tên lửa và các thiết bị quân sự khác khi cần khối lượng lớn trong một thể tích nhỏ gọn.

Cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran

Trước đó, vào ngày 5/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố rằng Chiến dịch quân sự Epic Fury (Cuồng nộ) nhắm vào Iran đã kết thúc và Washington đã đạt được các mục tiêu của mình. Sau đó, Tổng thống Mỹ Trump nói rằng Mỹ đã có các cuộc đàm phán rất tốt với Iran.

Đến ngày 18/5, ông Trump lại tuyên bố rằng thời gian đang cạn dần đối với Tehran. Theo ông, nếu Iran không đưa ra những điều khoản có lợi hơn cho một thỏa thuận, nước này sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều.

Trong khi đó, giới truyền thông đưa tin rằng Mỹ đã chuẩn bị một số kịch bản quân sự liên quan đến Iran nếu các cuộc đàm phán ngoại giao cuối cùng đi vào bế tắc.