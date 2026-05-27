Chính thức khai thác mỏ dầu trữ lượng 100 triệu tấn có cấu trúc dạng ‘cành cây’, sản lượng 2.800 tấn mỗi ngày

Y Vân | 27-05-2026 - 19:30 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc vừa chính thức đưa vào khai thác siêu mỏ dầu ngoài khơi trữ lượng hơn 100 triệu tấn tại biển Bột Hải.

Theo Global Times, dự án giai đoạn 1 của cụm mỏ Kenli 10-2 (Trung Quốc) đã chính thức đi vào hoạt động. Với sản lượng dầu thô vượt mức 2.800 tấn mỗi ngày, dự án này đang trở thành bệ đỡ vững chắc giúp ổn định sản lượng khai thác cho khu vực mỏ dầu Bột Hải – căn cứ sản xuất dầu thô lớn nhất của Trung Quốc.

Mỏ dầu Kenli 10-2 nằm ở vùng biển phía nam biển Bột Hải, có độ sâu trung bình khoảng 20 mét và trữ lượng địa chất được chứng minh vượt 100 triệu tấn. Đây được coi là mỏ dầu thuộc vùng nước nông lớn nhất Trung Quốc.

Hạ tầng kỹ thuật thuộc giai đoạn 1 của dự án bao gồm 1 giàn xử lý trung tâm công nghệ cao mới, 2 giàn đầu giếng vận hành hoàn toàn tự động. Tổng cộng 79 giếng khai thác đang được triển khai khoan và vận hành.

Một trong những thách thức lớn nhất của dự án này nằm ở đặc tính địa chất phức tạp. Nguồn tài nguyên dầu khí tại đây chủ yếu được lưu trữ trong các vỉa cát hẹp, uốn lượn và đan xen chằng chịt vào nhau. Cấu trúc này tạo nên một mô hình dạng cành cây, trông giống như những bóng râm của cành cây giao nhau trên mặt đất.

Việc đưa vào vận hành cụm mỏ Kenli 10-2 cũng chính thức đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc làm chủ và khai thác thành công một mỏ dầu ngoài khơi có cấu trúc “dạng cành cây”, khẳng định bước tiến mới trong công nghệ kỹ thuật dầu khí của nước này.

Theo Global Times﻿

