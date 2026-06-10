Cựu chuyên gia CIA nói lý do đằng sau đòn tấn công mới nhất của Mỹ vào Iran

Ngày 10/6, Mỹ tấn công đảo Qeshm và các mục tiêu ở miền nam Iran với lý do đáp trả vụ rơi máy bay trực thăng tấn công AH-64 Apache của Mỹ ngoài khơi Oman. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đổ lỗi cho Iran về vụ rơi trực thăng. Tuy nhiên, Tehran đến nay vẫn chưa nhận trách nhiệm.

Theo chuyên gia Larry Johnson, lý lẽ của Tổng thống Trump cho cuộc tấn công mới nhất là “không hợp lý”, đặc biệt là khi cả hai phi công trên trực thăng Apache đều sống sót.

“Nếu họ còn sống, vì sao Tổng thống Donald Trump lại phát động các cuộc tấn công vào Iran khi hai bên đang trong quá trình đàm phán hòa bình? Lý do duy nhất tôi có thể nghĩ ra là ông ấy cố tình làm vậy để làm chệch hướng các cuộc đàm phán”, chuyên gia Larry Johnson nói.

Chuyên gia Johnson cho rằng, ông Trump đã bị “phe Do Thái” và các chính trị gia ủng hộ Israel như Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee gây áp lực.

“Họ khăng khăng muốn loại bỏ Iran. Họ không muốn một thỏa thuận với Iran”, ông nhận định.

Chuyên gia Johnson cho biết, các cuộc không kích của Israel vào Beirut hôm 7/6 cũng nhằm mục đích khiêu khích xung đột với Iran.

“Quá nhiều tiến triển đã đạt được trong các cuộc đàm phán hòa bình, vì vậy họ đã làm mọi cách để phá hoại nó. Tôi nghĩ điều này sẽ dẫn đến một vòng leo thang mới có thể kéo dài một hoặc hai tuần”, chuyên gia Larry Johnson nói.

Sau khi Mỹ tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công sáng 10/6, tiếng nổ đã được nghe thấy ở đảo Qeshm, Bandar Abbas, Sirik, Minab và huyện Jask - những địa điểm chiến lược xung quanh eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, sẽ không có cuộc tấn công nào của Mỹ là không bị đáp trả.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó thông báo đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu của Mỹ ở các nước láng giềng, bao gồm một căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan - nơi quân đội Mỹ cho biết đã đánh chặn được 5 tên lửa của Iran, cũng như Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain. Còi báo động cũng đã vang lên ở Kuwait, nơi chính quyền cho biết đang đánh chặn “các mục tiêu thù địch trên không”.

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