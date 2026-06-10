Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tên lửa Ghadr nặng 17 tấn mang đầu đạn 1.000kg đã tấn công Israel

| | Tài chính quốc tế

GD&TĐ - Iran đã huy động một trong những loại tên lửa mạnh nhất của mình cho cuộc tấn công mới đây nhằm vào Israel.

Tên lửa Ghadr nặng 17 tấn mang đầu đạn 1.000kg đã tấn công Israel- Ảnh 1.

Các tên lửa động cơ nhiên liệu lỏng loại Ghadr nặng nhiều tấn của Iran, được lực lượng không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo sử dụng vào ngày 8/6 trong cuộc tấn công Israel là một vũ khí đáng gờm.

Tùy thuộc vào phiên bản cải tiến, trọng lượng của chúng có thể dao động từ 15 đến 17 tấn và chiều dài từ 15,5m đến 16,58m.

Trọng lượng đầu đạn tên lửa Ghadr cũng ở mức rất lớn - từ 650 đến 1.000kg, bên trong có thể là thuốc nổ mạnh, đầu đạn dạng phân mảnh với nhiều mảnh văng xen kẽ hoặc bom chùm. Những loại tiên tiến nhất có khả năng cơ động trong khi bay, đồng thời hệ thống dẫn đường của chúng đảm bảo độ chính xác tương đối cao.

Tên lửa Ghadr nặng 17 tấn mang đầu đạn 1.000kg đã tấn công Israel- Ảnh 2.

Iran đã tấn công Israel bằng tên lửa đạn đạo hạng nặng Ghadr.

​Tầm bắn của loại tên lửa này cũng khác nhau, khi có những biến thể đủ sức bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 1.350, 1.650 và 1.950km.

Các bệ phóng là những nền tảng di động, trong đó module phóng được kéo bởi phương tiện chuyên dụng và được giấu kín trong các căn cứ tên lửa ngầm sâu hàng chục mét dưới lòng đất.

Kinh nghiệm của Iran trong việc đối đầu với liên minh Israel - Mỹ đã chứng minh tên lửa đạn đạo vẫn có một số ưu điểm so với máy bay không người lái cận âm và tên lửa hành trình. Chúng dễ dàng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ hơn, bên cạnh đó đầu đạn nặng của chúng gây ra thiệt hại lớn hơn hẳn.

Mặc dù vậy trong cuộc tấn công vừa qua, tên lửa Ghadr theo báo cáo đã không gây ra thiệt hại nào đáng kể. Nguyên nhân được xác định do số lượng phóng đi quá ít nên đã trở thành chiếc "bia tập bắn" dễ dàng cho các hệ thống phòng thủ tinh vi của Israel.

Theo vestnik-rm

Theo Bạch Dương

giaoducthoidai.vn

Từ Khóa:
Israel, iran

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện nhà kho chứa hơn 2.400 tấn vàng, nằm sâu 27 mét dưới lòng đất

Phát hiện nhà kho chứa hơn 2.400 tấn vàng, nằm sâu 27 mét dưới lòng đất Nổi bật

Đào chuyển 270 triệu tấn đất đá, nhiều gấp hơn 5 lần lượng bê tông xây đập Tam Hiệp, siêu dự án với tổng vốn 3 triệu tỷ đồng chính thức khởi công

Đào chuyển 270 triệu tấn đất đá, nhiều gấp hơn 5 lần lượng bê tông xây đập Tam Hiệp, siêu dự án với tổng vốn 3 triệu tỷ đồng chính thức khởi công Nổi bật

Vì sao Saudi Arabia là vị khách quan trọng nhất của Nga tại SPIEF-2026?

Vì sao Saudi Arabia là vị khách quan trọng nhất của Nga tại SPIEF-2026?

20:25 , 10/06/2026
Cựu chuyên gia CIA nói lý do đằng sau đòn tấn công mới nhất của Mỹ vào Iran

Cựu chuyên gia CIA nói lý do đằng sau đòn tấn công mới nhất của Mỹ vào Iran

20:00 , 10/06/2026
Hàn Quốc vừa tạo ra một công trình thay đổi cuộc chơi toàn cầu: Đây là 102 giây lịch sử!

Hàn Quốc vừa tạo ra một công trình thay đổi cuộc chơi toàn cầu: Đây là 102 giây lịch sử!

19:33 , 10/06/2026
Hãng hàng không siết quy định do sự cố về robot, hành khách sắp tới cần lưu ý

Hãng hàng không siết quy định do sự cố về robot, hành khách sắp tới cần lưu ý

18:29 , 10/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên