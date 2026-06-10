Mặt đất ngày càng chật chội, SpaceX tính đưa cả máy chủ AI lên trời: sải cánh 70m, chạy chip NVIDIA

Trong một video đăng trên X, Elon Musk vừa công bố thiết kế chi tiết của AI1, vệ tinh đầu tiên trong kế hoạch xây dựng mạng lưới máy chủ AI trên quỹ đạo của SpaceX. Đây là lần đầu tiên công ty công bố thông số kỹ thuật cụ thể cho dự án mà họ đã nộp hồ sơ lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ từ cuối tháng 1 năm nay.

AI1 được thiết kế với sải cánh pin mặt trời 70 mét, tương đương chiều dài của một sân bóng đá. Hệ thống pin này cung cấp công suất tính toán trung bình 120 kilowatt và đỉnh điểm 150 kilowatt cho các chip AI bên trong.

Vệ tinh hoạt động ở độ cao khoảng 600 kilomét so với mặt đất, thấp hơn đáng kể so với các vệ tinh địa tĩnh truyền thống. Giám đốc Tài chính SpaceX Bret Johnsen xác nhận trong một cuộc phỏng vấn riêng rằng công ty sẽ dùng chip NVIDIA cho các vệ tinh AI này.

Thiết kế của vệ tinh AI AI1

Tại sao lại đưa máy chủ lên trời?

Để hiểu logic đằng sau dự án này, cần nhìn vào một cuộc khủng hoảng đang diễn ra dưới mặt đất. Các trung tâm dữ liệu AI lớn nhất thế giới hiện tiêu thụ điện tương đương một quốc gia nhỏ. Đã có đề xuất xây nhà máy điện hạt nhân ngay cạnh trung tâm dữ liệu chỉ để đảm bảo nguồn điện. Đất đai phù hợp, nguồn nước làm mát và lưới điện đủ lớn ngày càng khan hiếm và đắt đỏ.

Trên quỹ đạo, bài toán điện năng được giải quyết bằng ánh sáng mặt trời liên tục và không mất phí. Để xử lý nhiệt lượng khổng lồ từ các chip AI hoạt động liên tục trong chân không, AI1 trang bị hệ thống tản nhiệt bức xạ lỏng diện tích 110 mét vuông có thể triển khai ngoài vũ trụ, kèm theo các vòng bơm dự phòng và tấm chắn bảo vệ khỏi vi thiên thạch.

Theo ông Musk, vệ tinh AI1 có thiết kế đơn giản hơn đáng kể so với các vệ tinh Starlink hiện tại, vì không cần hệ thống ăng ten phức tạp. "Vệ tinh AI về cơ bản là rất nhiều tế bào quang điện, một bộ tản nhiệt, và vẫn cần một số kết nối laser, nhưng không có tất cả các ăng-ten siêu phức tạp như trên vệ tinh Starlink," ông Musk cho biết.

So sánh kích thước giữa vệ tinh AI và các vệ tinh internet của SpaceX

Quy mô của tham vọng

AI1 chỉ là mắt xích đầu tiên trong một tham vọng có quy mô khổng lồ với mạng lưới lên tới 1 triệu vệ tinh loại này. Để phục vụ sản xuất, công ty đang triển khai cơ sở Gigasat tại Bastrop, bang Texas, với diện tích hơn 11 triệu feet vuông trên hơn 1.000 mẫu đất, chuyên sản xuất các tấm pin mặt trời khổng lồ cho vệ tinh AI.

Song song đó, một liên doanh Terafab giữa Tesla và SpaceX mà ông Musk công bố hồi tháng 3 năm nay tại Austin dự kiến có diện tích 100 triệu feet vuông, gấp 10 lần nhà máy Gigafactory của Tesla tại Austin, với tổng vốn đầu tư có thể lên tới 119 tỷ USD nhằm tự chủ toàn bộ chuỗi sản xuất chip và đạt năng lực tính toán AI hơn 1 terawatt mỗi năm. Một công ty có liên quan đến ông Musk hiện đang gom mua đất tại hạt Grimes, Texas, được cho là địa điểm dự kiến của Terafab.

Clip giới thiệu về vệ tinh AI1 của SpaceX

Đằng sau toàn bộ tham vọng này là một chiến lược kinh doanh đáng chú ý của ông Musk đối với công nghệ AI. Trong khi chatbot Grok đang tụt hậu đáng kể so với các đối thủ OpenAI, Anthropic và Google về việc xử lý tác vụ công việc, ông Musk đang cho rằng nút thắt nằm ở năng lực tính toán và điện năng, do vậy việc giải quyết vấn đề này sẽ tối ưu hơn thay vì tiếp tục đốt tiền cho cuộc đua AI.

Trong khi bộ phận AI xAI của SpaceX lại chưa sử dụng hết năng lực tính toán sẵn có, công ty đang cho thuê một phần năng lực tính toán này với cả Google và Anthropic. Với việc triển khai các máy chủ AI trên trời này, kết hợp với hệ thống vệ tinh internet của chính SpaceX, khả năng cung cấp năng lực tính toán cho các đối tác sẽ được mở rộng hơn nữa.

Đến nay chưa có bản phóng thử nghiệm nào được lên lịch, Terafab vẫn đang ở giai đoạn thu mua đất và toàn bộ mạng lưới 1 triệu vệ tinh vẫn chỉ tồn tại trên giấy tờ. Dù vậy, nếu chỉ một phần nhỏ trong kế hoạch này thành hiện thực, hạ tầng AI toàn cầu sẽ lần đầu tiên có một tầng hoạt động ngoài bầu khí quyển Trái Đất.