Lạm phát Mỹ tăng cao nhất 3 năm, giá năng lượng tăng phi mã 23%: Kịch bản Fed tăng lãi suất ngày một gần

CPI toàn phần của Mỹ đã tăng 0,5% trong tháng 5, kéo tỷ lệ lạm phát hàng năm lên mức 4,2%. Đây là mức lạm phát cao nhất được ghi nhận kể từ tháng 4/2023. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên trong vòng ba năm qua lạm phát của Mỹ vượt mốc 4%.

Cú sốc giá cả lần này đang làm dấy lên những lo ngại về sức chống chịu của nền kinh tế trước đà tăng phi mã của giá năng lượng. Báo cáo chỉ ra nguyên nhân khiến lạm phát bùng nổ là mức tăng tới 3,9% của giá năng lượng chỉ trong một tháng. Con số này đã kéo mức tăng giá năng lượng 12 tháng lên ngưỡng kỷ lục 23,5%.

Giá xăng dầu, lương thực, tiền điện và chi phí chăm sóc y tế đều đồng loạt tăng vượt mức 3%.

Mặc dù lạm phát toàn phần tăng nóng, các áp lực lạm phát lõi lại có dấu hiệu bớt căng thẳng hơn. Nếu loại bỏ hai nhóm mặt hàng có biến động lớn là thực phẩm và năng lượng, chỉ số CPI lõi chỉ tăng 0,2% trong tháng 5. Con số này thấp hơn dự báo 0,3% của giới tài chính và giảm so với mức tăng 0,4% của tháng trước. Mức tăng CPI lõi so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 2.9%. Hàng hóa tiêu dùng cốt lõi hạ nhiệt cho thấy các áp lực từ thuế quan tạm thời chưa lan rộng. Chi phí nhà ở cũng chỉ nhích thêm 0,3%.

Lạm phát toàn phần và lạm phát lõi.

Báo cáo lạm phát tăng nóng này xuất hiện đúng vào thời điểm nhạy cảm khi các nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang cân nhắc bước đi tiếp theo đối với lãi suất. Thị trường tài chính đang đứng ngồi không yên trước các lệnh trừng phạt và xung đột đang diễn ra giữa Mỹ và Iran. Giới đầu tư lo ngại giá dầu thô leo thang sẽ nhanh chóng ảnh hưởng đến các ngành nhạy cảm khác của nền kinh tế.

Ngay sau khi dữ liệu CPI được công bố, thị trường chứng khoán tương lai của Mỹ lập tức bị nhấn chìm trong sắc đỏ. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi ngang do tâm lý phòng vệ của giới đầu tư tăng cao.

Trước bối cảnh lạm phát chạm đỉnh 3 năm, thị trường dự báo Fed nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất trong phần lớn thời gian của năm nay. Tuy nhiên, các nhà giao dịch đã bắt đầu đặt cược vào một đợt tăng lãi suất vào tháng 12 để kìm hãm đà tăng giá.

Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh hiện vẫn giữ quan điểm lạc quan khi cho rằng năng suất lao động vượt trội từ trí tuệ nhân tạo sẽ tạo ra tác động giảm phát mạnh mẽ, giúp hạ nhiệt áp lực tiền tệ cho nền kinh tế trong dài hạn.

Theo CNBC