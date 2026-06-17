Phát hiện 1 cụ bà ăn xin chiều về sống trong villa, sở hữu 10 căn nhà

Vào năm 2018, câu chuyện về một cụ bà 79 tuổi thường xuyên xuất hiện tại khu vực chờ taxi của ga tàu lửa Hàng Châu, Trung Quốc để ăn xin đã gây xôn xao dư luận. Hình ảnh cụ bà tóc bạc phơ, quần áo giản dị, ngồi trên chiếc ghế gấp nhỏ, tay cầm bản đồ và dây đeo y tế khiến không ít hành khách qua đường cảm thấy động lòng trắc ẩn. Nhiều người đã không ngần ngại rút ví để gửi tặng cụ những đồng tiền lẻ với hy vọng giúp đỡ bà cụ vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, sự thật phía sau lại khiến những người từng giúp đỡ bà cảm thấy vô cùng bất ngờ và ngỡ ngàng. Ban quản lý ga tàu lửa Hàng Châu cho biết cụ bà này là gương mặt rất quen thuộc tại đây trong suốt nhiều năm. Các nhân viên an ninh tại ga chia sẻ rằng họ thực sự bất lực trước trường hợp này. Khi bị nhắc nhở hay ngăn cản, cụ bà thường có những hành động quá khích như nằm ăn vạ ra đất, nhổ nước bọt hoặc hắt nước vào người nhân viên. Sự việc trở nên căng thẳng đến mức ban quản lý buộc phải phát loa phát thanh liên tục để cảnh báo hành khách về việc không nên tiếp tay cho hành vi ăn xin này.

Đỉnh điểm của vụ việc là khi cơ quan chức năng phối hợp cùng cảnh sát tìm đến tận nhà của cụ để xác minh hoàn cảnh. Trái ngược với vẻ ngoài lam lũ nơi công cộng, gia đình của cụ ở Thặng Châu có điều kiện kinh tế rất khá giả. Con trai của cụ, ông Trương, bày tỏ sự bất lực và mệt mỏi trước hành động của mẹ mình. Ông khẳng định gia đình không hề thiếu thốn, thậm chí sở hữu nhà xưởng, nhà cho thuê và các cửa hàng kinh doanh. Cụ bà hoàn toàn có cuộc sống sung túc, được con cái chăm sóc chu đáo với đầy đủ cơm rượu mỗi ngày. Cụ thể, gia đình hiện đang ở trong một căn nhà villa 5 tầng, mỗi tầng có 3 phòng và cả nhà có đến 10 cái điều hòa. Chưa hết, gia đình còn sở hữu 10 căn nhà khác và tầng 1 dùng để cho thuê làm cửa hàng tạp hóa, nhà hàng hay cửa hàng sửa chữa điện thoại,...

Ông Trương chia sẻ rằng ông đã nhiều lần khuyên can, thậm chí nhờ cả cán bộ thôn và cảnh sát đến thuyết phục nhưng cụ bà vẫn cố tình phớt lờ. Cụ cho rằng việc mình ra ga tàu ăn xin là quyền tự do và không hề cảm thấy có lỗi với gia đình. Mặc dù ông Trương rất xấu hổ với hàng xóm và lo lắng cho người cha 86 tuổi đang nằm liệt giường ở nhà, nhưng mọi nỗ lực ngăn cản đều trở nên vô ích.

Sau khi câu chuyện được lan truyền rộng rãi, dư luận đã chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người chỉ trích hành động của cụ bà là làm mất đi lòng tốt của xã hội, trong khi số khác lại quay sang phê bình người con trai vì cho rằng cụ bà làm vậy có thể xuất phát từ sự cô đơn hoặc thiếu vắng sự quan tâm từ con cái. Trước những chỉ trích này, ông Trương khẳng định ông vẫn sống cùng cha mẹ, nhưng vì áp lực công việc nên không thể ở bên cạnh cụ 24/24 giờ.

Các đơn vị quản lý tại ga tàu lửa Hàng Châu thời điểm đó cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng cùng suy nghĩ tìm ra giải pháp, thay vì chỉ tiếp tục cho tiền, nhằm chấm dứt hoàn toàn tình trạng ăn xin gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng.

Nguồn: ZJ News