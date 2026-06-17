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Nga đã tìm ra cách hiệu quả để vô hiệu hóa Starlink?

| | Tài chính quốc tế

Nga đã tìm ra cách hiệu quả để vô hiệu hóa Starlink?

Nga đã bắt đầu sử dụng hệ thống tác chiến điện tử Volna Kupol Garant với nhiều ưu thế.

Nga đã tìm ra cách hiệu quả để vô hiệu hóa Starlink?- Ảnh 1.

Theo kênh Telegram "Military Informant", các chuyên gia Nga đã phát triển hệ thống tác chiến điện tử (EW) mang tên Volna Kupol Garant có khả năng gây nhiễu các kênh liên lạc vệ tinh Starlink.

Các tác giả bài báo đã lưu ý đến tuyên bố của Ukraine về một tổ hợp EW mới mà Nga đã bắt đầu triển khai. Hệ thống này bao gồm một số xe kéo chở các ăng-ten vệ tinh được che phủ bằng lớp vỏ trong suốt sóng đối với vô tuyến. Mỗi xe kéo chứa 2 ăng-ten, có thể được lắp đặt trên mặt đất.

Cần lưu ý mạng vệ tinh Starlink nhận tín hiệu từ các trạm mặt đất trong dải tần 14 - 14,5GHz được chia thành 8 kênh. Trong khi đó phía Nga tuyên bố rằng 8 ăng-ten của hệ thống Volna Kupol Garant nhắm vào vệ tinh rồi phát ra nhiễu làm gián đoạn liên lạc.

Nga đã tìm ra cách hiệu quả để vô hiệu hóa Starlink?- Ảnh 2.

Máy bay không người lái sử dụng Starlink của Ukraine sẽ bị tổ hợp Volna Kupol Garant vô hiệu hóa toàn diện?

Hệ thống này làm góp phần vô hiệu hóa hoạt động của các máy bay không người lái cảm tử mang thiết bị đầu cuối Starlink khi chúng tấn công mục tiêu tại khu vực chịu trách nhiệm bảo vệ.

Một hệ thống Volna Kupol Garant có thể bảo vệ khu vực rộng khoảng 20km2. Giới chức quân sự Nga tin rằng tổ hợp này đã bao phủ tuyến đường cao tốc Novorossiya. Hơn nữa một khu phức hợp lớn như vậy là mục tiêu dễ bị phát hiện, do đó việc bảo vệ nó khỏi vũ khí của đối phương là rất quan trọng.

Vào tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố nước này đang nghiên cứu phát triển máy bay không người lái hạng nặng điều khiển bằng vệ tinh, cho thấy Nga đang nghiên cứu cả một mạng internet vệ tinh tương tự Starlink.

Theo TASS

Theo Bạch Dương

Giáo Dục Thời Đại

Từ Khóa:
nga, Ukraine

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