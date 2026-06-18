Mưa lũ nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc, gần 40.000 người phải sơ tán

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Theo thông báo của chính quyền địa phương, tính đến thời điểm hiện tại, tổng cộng trên 37.600 cư dân tại các khu vực có nguy cơ cao đã được sơ tán do mưa lớn trút xuống nhiều vùng thuộc tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc trong những ngày qua. Cơ quan Quản lý khẩn cấp tỉnh Quảng Đông cho biết chưa có trường hợp tử vong do mưa lũ được báo cáo. Hàng chục thị trấn hiện bị ngập sâu.

Tính đến ngày 17/6, chính quyền tỉnh Quảng Đông đã ban hành và duy trì cảnh báo khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp III và cảnh báo cứu trợ thiên tai cấp IV. Nhiều thành phố - bao gồm các thành phố Chu Hải và Thâm Quyến - đã thông báo tạm ngừng các lớp học. Nhiều trường học phải đóng cửa tạm thời.

Tập đoàn Đường sắt Quảng Châu Trung Quốc đã điều chỉnh lịch trình hoạt động của các chuyến tàu để tránh rủi ro mất an toàn do mưa lũ gây ra.

Từ ngày 12/6, Lực lượng Cứu hỏa và Cứu hộ tỉnh Quảng Đông đã triển khai 247 lính cứu hỏa, 53 xe chữa cháy và 37 tàu thuyền tại các thành phố trọng điểm trong trạng thái sẵn sàng.

(Ảnh: Xinhua)

Sở Tài nguyên Nước tỉnh Quảng Đông đã điều động 41.768 đội thực hiện tuần tra, kiểm tra các đê điều và hồ chứa. Cơ quan quản lý giao thông tỉnh đã triển khai 7.226 nhân viên bảo trì khẩn cấp, 2.994 xe hỗ trợ và 2.108 máy phát điện để cứu trợ thiên tai.

Lực lượng cứu hộ đã sử dụng xuồng cao su để tiếp tế lương thực, nước uống và thuốc men cho người dân bị mắc kẹt. Chính quyền địa phương cũng đã triển khai các biện pháp cụ thể phù hợp với đặc điểm rủi ro tại từng khu vực.

Cơ quan khí tượng tỉnh Quảng Đông dự báo rằng mưa lớn đến rất lớn, cũng như mưa cực lớn cục bộ sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực phía Nam tỉnh này từ ngày 17/6 đến ngày 18/6. Lượng mưa sẽ giảm dần trên toàn tỉnh từ ngày 19/6 đến ngày 20/6.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã gia hạn cảnh báo mưa lũ màu cam - mức cao thứ 2 trong hệ thống cảnh báo thời tiết do mưa lớn nghiêm trọng.

Mưa lớn cũng gây lũ lụt tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và một số địa phương khác ở miền Nam Trung Quốc, khiến chính quyền phải nâng mức ứng phó khẩn cấp.