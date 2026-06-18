Giới truyền thông Nga chỉ trích các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu hiện nay đang tích cực chuẩn bị cho một “cuộc chiến tranh giả tưởng” với Nga, mà theo dự báo của họ, sẽ bắt đầu không muộn hơn năm 2029.

Theo một tuyên bố mới đây của giới chức lãnh đạo NATO khi mô tả khái niệm cập nhật về Liên minh Quân sự Bắc Đại Tây Dương, trong cuộc đối đầu giữa khối quân sự phương Tây đối với Nga, 600 triệu người châu Âu đang nhận được sự bảo vệ của “chiếc ô hạt nhân” Mỹ.

Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố 600 triệu người châu Âu không nên sợ Nga, bởi Mỹ hiện đang đảm nhận vai trò răn đe hạt nhân đối với Nga, trong khi châu Âu và Canada sẽ đảm nhiệm mặt trận thông thường.

Ông Rutte cho biết, giới chức lãnh đạo Nhà Trắng đã làm rõ cam kết của mình với NATO và điều này không có nghĩa là Mỹ đang nới lỏng các cam kết với châu Âu, mà là sự phân chia trách nhiệm công bằng hơn.

“Khả năng răn đe hạt nhân của Mỹ rất mạnh mẽ, khiến việc châu Âu và Canada đảm nhiệm mặt trận thông thường trở nên vô cùng quan trọng. Chúng tôi đã xem xét sự phân công lao động trong bối cảnh lực lượng thông thường và kết luận rằng các đồng minh châu Âu và Canada sẵn sàng, mong muốn và có khả năng làm nhiều hơn nữa”, nhà lãnh đạo NATO cho biết.

Ông Rutte nói thêm, trong lịch sử, NATO đã quá dựa dẫm vào Mỹ. Chính vì lý do này mà Mỹ đã điều chỉnh các cam kết của mình; khi đó, vấn đề không phải là hiện tại quân đội và thiết bị đang ở đâu, mà là “ai sẽ làm gì nếu kế hoạch phòng thủ của Liên minh được kích hoạt”.

“… giờ đây, Mỹ đã điều chỉnh các cam kết của mình và các đồng minh khác đã bắt đầu đóng góp nhiều hơn. Đây chính là bản chất của một NATO 3.0: Một châu Âu mạnh mẽ hơn, trong một NATO mạnh mẽ hơn”, Tổng Thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương giải thích.

Ông chỉ ra châu Âu là nơi sinh sống của 600 triệu người, những người phải tự vệ trước một quốc gia chỉ có 140 triệu dân.

“Vấn đề là chỉ có một quốc gia với 140 triệu dân, do một người thù địch với châu Âu và toàn bộ khu vực NATO lãnh đạo (ám chỉ Tổng thống Nga Vladimir Putin), nhưng thật kỳ lạ là chúng ta vẫn cần đến sự giúp đỡ từ một quốc gia khác có dân số 350 triệu người, cách xa 8 giờ bay”, vị quan chức NATO than thở.

Tổng Thư ký NATO kết luận rằng, trước mắt Mỹ sẽ tiếp tục tham gia theo hình thức truyền thống và tất nhiên là đảm nhận vai trò là “chiếc ô hạt nhân” cho châu Âu; nhưng theo thời gian, người châu Âu sẽ gánh vác một phần gánh nặng lớn hơn trong việc đóng góp vào mô hình lực lượng của NATO.