4 cường quốc châu Âu tuyên bố sẵn sàng dỡ lệnh trừng phạt Iran

Ngày 15/6, Italy, Pháp, Đức và Anh ra tuyên bố chung, khẳng định sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran nếu đạt được thỏa thuận giữa Iran và Mỹ, đồng thời phía Iran thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ liên quan đến chương trình hạt nhân.

Thông tin trên được Chính phủ Italy công bố trong tuyên bố chung của 4 quốc gia châu Âu, đăng tải trên website của Điện Élysée.

Trong văn bản, các nước hoan nghênh thông báo về biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran, đồng thời tái khẳng định cam kết thúc đẩy tiến trình giải quyết vấn đề hơn nữa.

"Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh thông báo về biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran. Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân", tuyên bố chung nêu rõ.

Các tác giả của văn bản nhấn mạnh sẵn sàng phối hợp với Mỹ, Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để giám sát việc thực thi các thỏa thuận.

"Chúng tôi sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt liên quan để đáp lại những bước đi rõ ràng, đáng tin cậy của Iran đối với chương trình hạt nhân của nước này", tuyên bố nêu rõ.

Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố Anh sẵn sàng thành lập một phái bộ quốc phòng đa phương độc lập để thực hiện công tác rà phá bom mìn nếu cần thiết. Theo Chính phủ Anh, Anh và Pháp trước đây đã đóng vai trò then chốt trong việc lên kế hoạch cho sáng kiến này.

Trước đó, ngày 8/6, người đứng đầu ngành ngoại giao châu Âu Kaja Kallas thông báo Liên minh châu Âu (EU) áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Iran.

Theo bà Kallas, các biện pháp này được đưa ra nhằm phản ứng trước việc Iran hạn chế hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz và cản trở quyền tự do đi lại của tàu thuyền.​