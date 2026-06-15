Campuchia tăng cường cả trăm xe tăng Trung Quốc: Ông Hun Sen đưa ra thông điệp gây chú ý

Tờ Phnom Penh Post đưa tin, quyền Nguyên thủ Quốc gia Campuchia Hun Sen mới đây đã làm rõ rằng việc Campuchia nhận lô xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên không liên quan gì đến cuộc xung đột biên giới gần đây với Thái Lan.

Ông Hun Sen giải thích rằng các xe tăng đó hoàn toàn nhằm mục đích tự vệ, đó là quyền của tất cả các quốc gia có chủ quyền.

Theo thông tin mà tờ Phnom Penh Post thu thập được, đơn đặt hàng, bao gồm tổng cộng hơn 100 xe tăng Type-59D do Trung Quốc sản xuất, đã được thực hiện trước khi xung đột xảy ra.

Một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Type 59D do Trung Quốc sản xuất, được đặt trên xe đầu kéo sàn phẳng gần Cảng tự trị Sihanoukville (PAS), Campuchia. Những chiếc xe tăng này đã được Campuchia đặt hàng trước cuộc xung đột gần đây với Thái Lan. Ảnh: FB

Trong cuộc tiếp xúc với người dân địa phương tại tỉnh Battambang, Campuchia, vào ngày 11/6, quyền Nguyên thủ Quốc gia Campuchia Hun Sen đã làm rõ những báo cáo xuất hiện trên một số kênh truyền thông Thái Lan.

Ông Hun Sen chỉ ra rằng đơn đặt hàng này nhỏ, không khác gì những giao dịch mua bán mà bất kỳ quốc gia nào khác cũng có thể thực hiện, đồng thời lưu ý rằng mọi quốc gia đều có chủ quyền riêng của mình.

“Việc xây dựng năng lực quân sự theo cách này không phải là mối đe dọa đối với bất kỳ ai; đó là một phần của việc tự vệ… Chúng tôi đã có hàng trăm xe tăng. Hơn 30 chiếc đã đến, cùng với khoảng 90 chiếc đang trên đường đến, không phải là một số lượng lớn đối với quân đội Campuchia, nhất là khi chúng tôi đã có hàng trăm chiếc rồi”, ông cho biết.

“Campuchia muốn làm rõ rằng chúng tôi không xâm lược bất kỳ ai. Campuchia không đe dọa bất kỳ ai, dù quốc gia đó mạnh hay yếu. Campuchia không có thói quen xâm lược bất kỳ ai”, ông nói thêm.

Ông Hun Sen nhấn mạnh rằng Campuchia chỉ điều quân ra nước ngoài khi tham gia các hoạt động gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc. Ông cũng thừa nhận, dưới thời Pháp thuộc, một số người Campuchia từng chiến đấu ở những nơi như Algeria và Ma-rốc, nhưng họ chỉ tham gia với tư cách là một phần của quân đội Pháp, chứ không phải nhân danh nhà nước Campuchia.

“Tôi xin nói rõ: không hề có mối đe dọa nào. Lập trường hòa bình của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi không tấn công người khác — vấn đề chỉ có vậy thôi”, ông nói.

Ông Hun Sen lưu ý rằng các phương tiện quân sự mới vẫn chưa được thử nghiệm, và một số thậm chí còn chưa được đưa ra khỏi container. Ông cũng kiên quyết bác bỏ các báo cáo cho rằng bất kỳ xe tăng mới nào đã được triển khai ở biên giới với Thái Lan.

Trung Quốc xác nhận

Trước đó, cổng thông tin Thai Newsroom đưa tin, Trung Quốc xác nhận đã chuyển giao 39 xe tăng T-59D cho Campuchia, đây là lô đầu tiên trong số 93 xe tăng được gửi đến nước láng giềng này như một phần của chương trình hợp tác quân sự thường niên.

Thiếu tướng Zhang Linhong - Tùy viên Quân sự Trung Quốc tại Thái Lan đã đến thăm Bộ Quốc phòng Thái Lan vào ngày 9/6 để thảo luận về nhiều vấn đề hợp tác quân sự.

Trong cuộc đàm phán, ông Zhang xác nhận Campuchia đã nhận được lô 39 xe tăng T-59D này, đồng thời khẳng định đây là dự án viện trợ đã được thỏa thuận trước khi Campuchia và Thái Lan xảy ra xung đột vào năm ngoái, và thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 27/12/2025 vẫn đang được duy trì.

Theo Thai Newsroom, các xe tăng T-59D mà Campuchia nhận được lần này đã được nâng cấp với pháo xe tăng lớn hơn, tăng từ 100mm lên 105mm, và được trang bị camera tầm nhiệt để nhắm mục tiêu ban đêm. Các xe tăng này cũng có hệ thống phòng thủ được cải tiến để đánh chặn các mối đe dọa như tên lửa chống tăng hoặc tên lửa dẫn đường.

Xe tăng Type 59D (T-59D) là một bản nâng cấp hiệu quả và giá cả phải chăng cho xe tăng chiến đấu chủ lực Type 59 từ những năm 1960 của Trung Quốc. Theo chuyên trang vũ khí WeaponsSystems.net, T-59D không thể cạnh tranh trực tiếp với các xe tăng chiến đấu chủ lực cao cấp hiện đại, tuy nhiên rất phù hợp cho các đơn vị tuyến hai.