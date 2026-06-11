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Nhận thêm hỗ trợ tài chính từ Trung Quốc, Campuchia gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Bắc Kinh

| | Tài chính quốc tế

Gần 2 triệu USD vừa qua nâng tổng số tiền hỗ trợ Campuchia đã nhận từ Trung Quốc đạt gần 40 triệu USD thông qua quỹ đặc biệt hợp tác Lan Thương - Mekong trong gần 10 năm qua.

Trung Quốc đã cấp gần 2 triệu USD cho Campuchia theo Quỹ đặc biệt Hợp tác Lan Thương - Mekong (LMC) năm 2026 để hỗ trợ 7 dự án phát triển. Các sáng kiến này thúc đẩy các ưu tiên quốc gia trong lĩnh vực giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe, chuyển đổi số và phát triển nông thôn.

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Prak Sokhonn và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Wang Wenbin đã ký kết thỏa thuận trị giá 1,98 triệu USD vào tuần trước tại Phnom Penh.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế, 7 dự án này phù hợp với chương trình phát triển quốc gia về xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn, y tế, du lịch và chuyển đổi số.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Sokhonn cho biết Quỹ đặc biệt LMC mang lại lợi ích lâu dài và thiết thực cho Campuchia và các nước thành viên khác.

“Quỹ đặc biệt này đóng vai trò cốt lõi trong việc hỗ trợ các dự án phát triển khu vực sông Mekong, thúc đẩy hội nhập khu vực và phát triển bền vững cho tất cả các quốc gia thành viên”, ông Sokhonn nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Ngoại trưởng Campuchia cũng gửi lời cảm ơn tới Trung Quốc.﻿

“Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới chính phủ và nhân dân Trung Quốc vì sự hỗ trợ tích cực và liên tục dành cho Campuchia”, ông nói.

Từ năm 2017, Campuchia đã nhận được khoảng 39 triệu USD thông qua Quỹ đặc biệt LMC để hỗ trợ 113 dự án trên toàn quốc. Bộ Ngoại giao cho biết những sáng kiến thành công này phản ánh cam kết song phương mạnh mẽ trong việc xây dựng một tương lai chung dựa trên hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Đại sứ Wang cho biết cơ chế hợp tác này đang ngày càng có tác động tích cực, đồng thời lưu ý rằng bảy dự án năm nay tập trung vào các lĩnh vực thiết thực, trực tiếp cải thiện sinh kế.

“Những dự án này, dù là trong lĩnh vực hệ thống cấp nước chung, xóa bỏ bệnh viêm gan, hợp tác trồng nấm để giảm nghèo, đổi mới bao bì sản phẩm, công nghệ xanh hay chuyển đổi số, đều phản ánh đầy đủ các nguyên tắc Hợp tác Lan Thương - Mekong”, đại sứ nhấn mạnh.

Theo Khmer Times﻿

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Y Vân

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