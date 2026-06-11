Tổng thống Mỹ Trump nói ‘thích lạm phát’

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Khi được hỏi về số liệu của Chính phủ Mỹ cho thấy lạm phát tiêu dùng trong tháng 5 tăng với tốc độ nhanh nhất trong 3 năm, và liệu điều đó có thể gây bất lợi cho các đồng minh đảng Cộng hòa của ông khi chỉ còn vài tháng sẽ đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không, ông Trump đáp: “Tôi thích lạm phát”.

Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ giải thích việc ông đã bật đèn xanh cho một kế hoạch bí mật nhằm đưa các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz do lo ngại chi phí tăng cao và lạm phát leo thang. Ông Trump nói về quyết định này: “Đối với tôi, điều đó là xứng đáng”, đồng thời gọi chiến dịch là một thành công.

“Sau khi mọi chuyện kết thúc, các vị sẽ thấy giá dầu giảm trở lại mức trước đây. Nó đang giảm xuống. Nó sẽ lao dốc như một tảng đá lăn”, ông Trump nói về cuộc chiến.

Tổng thống Mỹ Trump gọi cuộc chiến với Iran là sự lệch hướng tạm thời và coi đây là vấn đề an ninh quốc gia, trong bối cảnh việc Tehran đóng cửa tuyến hàng hải trọng yếu này đã đẩy giá xăng dầu, phân bón và nhiều loại hàng hóa khác tăng cao, góp phần làm gia tăng lạm phát.

Giá cả tăng có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không thể cắt giảm lãi suất. Việc giảm lãi suất sẽ giúp hạ chi phí vay, điều mà ông Trump đã liên tục kêu gọi kể từ khi trở lại nắm quyền năm ngoái.

Đảng Cộng hòa đang nỗ lực duy trì quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện Mỹ, nhưng chi phí sinh hoạt vẫn là một trong những vấn đề mà cử tri Mỹ quan tâm hàng đầu.

Ông Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 phần lớn nhờ cam kết kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, kể từ đó, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông, bao gồm cả đánh giá về cách xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt, đã giảm xuống mức thấp nhất trong sự nghiệp chính trị của ông.

Các nỗ lực nhằm mở lại eo biển Hormuz đến nay vẫn chưa đạt được tiến triển. Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia phân tích cảnh báo rằng trong những tuần tới có thể xuất hiện một cú sốc giá dầu mới, đủ nghiêm trọng để làm rung chuyển các thị trường tài chính toàn cầu.

Ngay cả khi ông Trump và Tehran sắp đạt được thỏa thuận, các chuyên gia dự báo sẽ mất nhiều tháng để chuỗi cung ứng vận hành trở lại bình thường, trong khi các gián đoạn được cho là sẽ kéo dài suốt năm 2026. Và dù người Mỹ có thể ít chịu tác động hơn các quốc gia khác trước những cú sốc nhiên liệu, giá năng lượng duy trì ở mức cao vẫn có thể làm suy giảm chi tiêu tiêu dùng theo thời gian.

Tháng trước, Tổng thống Trump nói rằng những khó khăn tài chính của người dân Mỹ không phải là yếu tố ông cân nhắc khi thúc đẩy thỏa thuận với Iran, đồng thời vẫn đe dọa tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào nước này.

“Tôi không nghĩ đến tình hình tài chính của người dân Mỹ. Tôi không nghĩ đến bất kỳ ai. Tôi chỉ nghĩ đến một điều: Chúng ta không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”, ông nói.