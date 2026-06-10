Tổng thống Trump cáo buộc Iran bắn rơi trực thăng Mỹ, cảnh báo sẽ đáp trả

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/6 tuyên bố Iran đã bắn hạ một trực thăng quân sự AH-64 Apache của Mỹ khi máy bay đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo Washington sẽ có hành động đáp trả.

"Tôi vừa được quân đội thông báo rằng hôm qua, Iran đã bắn hạ một trong những chiếc trực thăng Apache hiện đại của chúng tôi khi đang tuần tra trên eo biển Hormuz. Có hai phi công trên máy bay, cả hai đều an toàn và không bị thương. Tuy nhiên, Mỹ cần phải đáp trả cuộc tấn công này", ông Trump viết trên Truth Social .

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận hai thành viên phi hành đoàn đã được cứu sống sau khi trực thăng gặp nạn ngoài khơi Oman. Chiến dịch cứu hộ được thực hiện bởi thiết bị không người lái thuộc Lực lượng Đặc nhiệm 59, đánh dấu lần đầu tiên quân đội Mỹ sử dụng phương tiện này để giải cứu binh sĩ trên thực địa.

Người phát ngôn CENTCOM, Đại úy Tim Hawkins, cho biết hai quân nhân đã được tìm thấy và đưa đến nơi an toàn trong khoảng hai giờ sau vụ việc. Hiện họ đang được chăm sóc y tế và tình trạng sức khỏe ổn định.

Trong tuyên bố chính thức, CENTCOM cho biết chiếc AH-64 Apache đang làm nhiệm vụ tuần tra trên vùng biển khu vực khi xảy ra sự cố. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.

Một quan chức Mỹ cho biết các vết thương của hai phi công không nghiêm trọng và không đe dọa tính mạng. Quan chức này phát biểu trước khi Tổng thống Mỹ Trump đăng tải lên Truth Social.

Về phía Iran, hãng tin Mehr đưa tin Tehran chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến vụ trực thăng Mỹ bị rơi. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng chưa có bình luận chính thức.

Những phát ngôn của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Israel gia tăng trở lại sau các cuộc tấn công trực tiếp gần đây, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái bùng phát xung đột quy mô lớn tại Trung Đông.

Dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ vẫn bày tỏ lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của nước này.

Phát biểu trước các phóng viên hôm thứ Ba (9/6) về một thỏa thuận tiềm năng với Iran, ông Trump cho biết: "Chúng tôi đang ở giai đoạn cuối cùng của một thỏa thuận rất tốt, thỏa thuận này sẽ không cho phép sở hữu vũ khí hạt nhân dưới bất kỳ hình thức nào. Eo biển sẽ khơi thông ngay lập tức. Nó sẽ thông ra ngay sau khi ký kết, có thể là trong hai hoặc ba ngày".

Tổng thống Trump đã nhiều lần ám chỉ hai bên sắp đạt được thỏa thuận trong những tuần kể từ khi ngừng bắn, nhưng cho đến nay vẫn chưa có thỏa thuận nào được ký kết.