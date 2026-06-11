Chi tiết chấn động trong bế bối tình ái 'thổi bay' 7,5 tỷ USD vốn hóa của chủ tịch tập đoàn công nghệ, 270.000 cổ đông phẫn nộ

Bê bối tình ái chấn động giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Công nghệ Shenghong Technology và nữ influencer mạng xã hội Janice Song Zhenzhen đang trở thành một cuộc khủng hoảng quản trị doanh nghiệp toàn diện tại Trung Quốc. Đằng sau những tình tiết thị phi, giới phân tích tài chính quốc tế đang bóc tách chiến thuật dùng vũ khí dư luận đầy toan tính của Janice Song Zhenzhen, thứ đã trực tiếp thổi bay hơn 54 tỷ Nhân dân tệ vốn hóa thị trường chỉ trong hai phiên giao dịch.

Tâm điểm của cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ đoạn video giám sát trong thang máy ghi lại những cử chỉ thân mật được cho là của Chủ tịch Chen Tao và Janice Song Zhenzhen vào tháng 4/2025. Theo các nguồn tin tài chính từ báo chí nước ngoài, đoạn phim này thực chất đã bị rò rỉ và lưu truyền trong một phạm vi rất hẹp giữa các cổ đông lớn từ tháng 9/2025 nhưng không tạo ra hiệu ứng lớn.

Tuy nhiên, cục diện đã đảo chiều hoàn toàn vào ngày 6/6/2026, khi Janice Song Zhenzhen chủ động tung toàn bộ bằng chứng này lên mạng internet. Giới quan sát nhận định, việc đại chúng hóa một tư liệu nhạy cảm sau hơn một năm im lặng là minh chứng cho thấy mọi thỏa thuận ngầm sau hậu trường hoặc các cam kết tài chính cá nhân giữa hai bên đã hoàn toàn đổ vỡ.

Có thể thấy, Janice Song Zhenzhen đã vận hành một chiến dịch truyền thông vô cùng bài bản nhằm mục đích tối ưu hóa lợi thế của mình trên bàn cân lợi ích. Bằng việc công khai clip bằng chứng, cô đóng đinh tính chân thực của mối quan hệ, tạo bệ phóng vững chắc cho hàng loạt cáo buộc tiếp theo về sự bội ước của vị chủ tịch trong các cam kết chu cấp tiền bạc, lối sống đạo đức và các vấn đề phân chia tài sản gia đình.

Ngoài ra, Janice Song Zhenzhen chọn thời điểm phát tán clip ngay vào giai đoạn cổ phiếu ngành công nghệ và hạ tầng AI (lĩnh vực cốt lõi của tập đoàn) đang cực kỳ nhạy cảm sau chu kỳ tăng trưởng nóng. Cô chủ đích biến một tranh chấp tình cảm cá nhân thành một cuộc khủng hoảng tài chính đại chúng. Sự phẫn nộ của hơn 270.000 cổ đông nhỏ lẻ khi chứng kiến khối tài sản của mình bị bốc hơi 54,3 tỷ RMB (khoảng 7,5 tỷ USD) chính là mắt xích buộc ban điều hành tập đoàn và các cơ quan quản lý nhà nước phải lập tức can thiệp.

Chen Tao - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn - từ lâu đã được giới công nghệ vinh danh là linh hồn đằng sau sự trỗi dậy thần tốc của Shenghong, biến doanh nghiệp này thành nhà cung ứng bo mạch in (PCB) cốt lõi chuyên dụng cho các máy chủ AI toàn cầu. Công ty luôn được định vị ở vùng lõi của sự bùng nổ hạ tầng trí tuệ nhân tạo và được hưởng lợi lớn từ cơn khát năng lượng tính toán cùng làn sóng mở rộng các trung tâm dữ liệu.

Trước áp lực quá lớn, Chủ tịch Chen Tao đã tạm thời nghỉ phép để giải quyết các vấn đề cá nhân, đồng thời khẳng định hoạt động sản xuất bo mạch in (PCB) cho các máy chủ AI của hãng vẫn diễn ra bình thường. Dẫu vậy, việc công ty bị cuốn vào vòng xoáy scandal đã phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong việc kiểm soát nội bộ và quản trị nhân sự cấp cao.

Vượt ra ngoài khía cạnh scandal tình ái đơn thuần, giới phân tích và các nhà đầu tư tổ chức đang đặc biệt quan ngại về những rủi ro vĩ mô trong tiêu chuẩn quản trị doanh nghiệp của hãng. Bài toán được mang ra mổ xẻ nhiều nhất chính là sự ổn định trong cấu trúc của nhóm cổ đông kiểm soát. Giới đầu cơ đang đặt cược vào kịch bản rằng: bất kỳ sự rạn nứt hay thay đổi nào trong thỏa thuận sở hữu của gia tộc nhà sáng lập cũng có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát tối cao tại công ty.

Vụ bê bối là tiếng chuông cảnh tỉnh đắt giá cho mô hình các doanh nghiệp vận hành độc tôn dưới bóng bóng của nhà sáng lập. Trong thời đại mạng xã hội và AI tạo sinh, danh tiếng của người đứng đầu không còn là chuyện cá nhân, mà là tài sản thế chấp rủi ro nhất của doanh nghiệp. Một khi ranh giới giữa đời tư và vận mệnh công ty bị xóa nhòa, mọi hành vi sai lầm hoàn toàn có thể kích hoạt lệnh “trừng phạt” tàn khốc từ thị trường.

Theo: MaoMaohype



