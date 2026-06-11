Điều chưa từng thấy sau hơn nửa thế kỷ: Cuba 'nhận hàng' từ thương vụ lịch sử với Mỹ

Tờ The Straits Times (Singapore) ngày 10/6 đưa tin, một công ty thương mại ở bang Florida, Mỹ, đang trong giai đoạn đàm phán nâng cao để xuất khẩu sang Cuba lô hàng nhiên liệu lớn nhất từ Mỹ kể từ thời chính quyền Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower (nhiệm kỳ 1953-1961), trong bối cảnh Cuba đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Matthew Klann - chủ tịch Vanguard Energy - cho biết công ty này trước đây đã vận chuyển những lô hàng nhỏ xăng và dầu diesel đến Cuba và hiện đang chuẩn bị gia tăng khối lượng này.

Gần đây, Vanguard Energy đã thuê các bể chứa ở Cuba trong quá trình chuẩn bị xuất khẩu 250.000 thùng dầu diesel và xăng.

Ông Klann cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng lô hàng nhiên liệu này chỉ dành riêng cho khu vực tư nhân chứ không phải cho các chủ thể nhà nước của Cuba.

Vanguard Energy cũng đã ký một thỏa thuận thuê 5 năm với một thực thể có liên hệ với chính phủ Cuba, cho phép công ty này sử dụng các bể chứa trên đảo để hỗ trợ phân phối nhiên liệu. Ảnh: WSJ

Theo The Straits Times, nếu được hiện thực hóa, đây sẽ là chuyến hàng nhiên liệu lớn nhất của Mỹ đến Cuba kể từ khi chính quyền Tổng thống Eisenhower đóng băng hầu hết hoạt động thương mại với Cuba để trả đũa việc Havana tịch thu các tài sản lọc dầu của Mỹ vào năm 1960.

Lô hàng tới đây sẽ bao gồm 100.000 thùng xăng và 150.000 thùng dầu diesel.

Theo ước tính của chính phủ Mỹ, lượng xăng đó đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thông thường trong gần 11 ngày.

Sau vụ Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi tháng 1/2026 trong bối cảnh Venezuela là nhà cung cấp dầu thô và nhiên liệu chính cho Cuba, nguồn cung năng lượng của Mỹ cho hòn đảo này đã được chuyển hướng sang các hoạt động nhân đạo và các doanh nghiệp tư nhân, bao gồm khoảng 9.200 doanh nghiệp nhỏ.

Klann cho biết ông đã nhận được sự chấp thuận của chính phủ Cuba.

Các chuyến hàng gần đây của Vanguard Energy được thực hiện sau khi Bộ Thương mại Mỹ nới lỏng các hạn chế để cho phép bán nhiên liệu của Mỹ cho các công ty tư nhân của Cuba vào tháng 2/2026.

The Straits Times đưa tin, mặc dù nền kinh tế Cuba đã gặp khó khăn trong nhiều năm, nhưng tình hình trở nên tồi tệ hơn vào năm 2025 sau khi Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa dầu mỏ trên thực tế đối với Venezuela.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã siết chặt vòng vây hỗ trợ cho Cuba sau khi Tổng thống Venezuela Maduro bị bắt giữ vào đầu năm nay. Những nỗ lực của Nga trong việc cung cấp hàng hóa cho Cuba phần lớn đã thất bại.

Vanguard Energy đã tìm được một con tàu mang cờ Mỹ cho chuyến đi, và nhận được đảm bảo về nguồn cung cấp xăng dầu từ một nhà máy lọc dầu ở Texas.

Ông Klann cho biết thêm, công ty này cũng đã ký một thỏa thuận thuê 5 năm với một thực thể có liên hệ với chính phủ Cuba, cho phép Vanguard Energy sử dụng các bể chứa trên đảo để hỗ trợ phân phối nhiên liệu.

Mặc dù các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn nâng cao, công ty vẫn đang trong quá trình hoàn tất các chi tiết.

Chính quyền Tổng thống Trump đang gây sức ép với Havana thông qua sự kết hợp của các biện pháp trừng phạt, bao gồm cắt đứt nguồn cung năng lượng và đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào sẵn sàng xuất khẩu dầu thô sang Cuba.

Do thiếu dầu mỏ dùng trong sản xuất điện và nhiên liệu, đất nước này đã chìm trong bóng tối.

Khi nguồn nhiên liệu trong nước cạn kiệt, Cuba cũng đã nới lỏng các hạn chế.

Vào tháng 2, Havana đã cho phép các doanh nghiệp tư nhân nhập khẩu nhiên liệu, một đặc quyền trước đây chỉ dành cho doanh nghiệp nhà nước Cuba.

Kể từ đó, các lô hàng nhỏ được vận chuyển trong các thùng chứa tiêu chuẩn (iso-tank), là những hình trụ lớn được gắn bên trong khung container vận chuyển tiêu chuẩn.

Mỗi container chỉ chở được tối đa 150 thùng nhiên liệu, và chi phí thường cao hơn nhiều so với việc vận chuyển nhiên liệu số lượng lớn trên các tàu chở dầu có thể chở 250.000 thùng/chuyến.