Thái Lan hứng ‘đòn giáng’ từ nước láng giềng

Lệnh cấm nhập khẩu tôm Thái Lan của Malaysia đã giáng một đòn mạnh vào các công ty xuất khẩu hải sản của Thái Lan.

Thái Lan là một trong những nước xuất khẩu tôm lớn nhất thế giới, cùng với Ecuador, Ấn Độ và Việt Nam, với khu vực phía Nam là vùng sản xuất trọng điểm. Theo số liệu từ Bộ Thương mại, xuất khẩu tôm của Thái Lan năm 2025 đạt 40,9 tỷ baht (1,2 tỷ USD), chiếm khoảng 18% tổng kim ngạch xuất khẩu hải sản. Nước láng giềng Malaysia đã mua khoảng 8.000 tấn tôm vào năm ngoái, trở thành thị trường trọng điểm khi chiếm 5% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của Thái Lan.

Tuy nhiên, vào ngày 1/6, Malaysia đã đưa ra biện pháp kiểm soát tôm Thái Lan, cấm nhập khẩu 5 loài tôm – tôm sú nâu, tôm chuối, tôm trắng, tôm sú khổng lồ và tôm xanh – bao gồm tất cả tôm tươi và đông lạnh mà nước này nhập khẩu từ Thái Lan.

Lệnh cấm được đưa ra sau khi Thái Lan tháng trước ban hành quy định kiểm soát nhập khẩu cá vược từ Malaysia do phát hiện nhiễm hóa chất trong cá. Malaysia viện dẫn những lo ngại về chất lượng tôm Thái Lan nhưng không nêu rõ chi tiết.

Ông Poj Aramwattananont, Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan kiêm Giám đốc điều hành tập đoàn hải sản Sea Value, chia sẻ: “Chính phủ nên bắt đầu đàm phán [với Malaysia] ngay lập tức để khôi phục nhu cầu và cứu vãn ngành nuôi tôm”.

Ông Poj cho biết: “Ngoài đàm phán, chính phủ cũng cần tìm các kênh tiếp thị khác để giúp tiêu thụ lượng tôm không nhập khẩu được vào Malaysia”.

Trung tâm Thương mại Thái Lan tại Kuala Lumpur hiện đang nỗ lực khởi động các cuộc đàm phán với chính phủ Malaysia. Theo phát ngôn viên Bộ Thương mại Thái Lan, Koranit Nonchuy, các cuộc đàm phán có thể kéo dài vài tháng.

Người nuôi tôm Thái Lan đang phải đối mặt với nhiều vấn đề khác, bao gồm giá nhiên liệu tàu thuyền và chi phí thức ăn tăng cao. Theo Cục Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp, giá thức ăn chăn nuôi tôm trung bình đã tăng 5% từ khoảng 84.000 baht/1.600 mét vuông năm ngoái lên 88.200 baht năm nay.

Ông Ekapoj Yodpinit, chủ tịch Hiệp hội Tôm Thái Lan, trước đó đã gửi một bức thư ngỏ tới Bộ Nông nghiệp, cảnh báo rằng xuất khẩu tôm Thái Lan sang các thị trường trọng điểm như Mỹ và Nhật Bản bắt đầu chậm lại trong nửa đầu năm do giá cả cạnh tranh hơn và sẽ tiếp tục xu hướng giảm trong nửa cuối năm.

Trung tâm nghiên cứu Kasikorn dự báo xuất khẩu tôm của Thái Lan sẽ giảm 3,6% xuống còn khoảng 1,1 tỷ USD vào năm 2026 do nhu cầu giảm ở các thị trường nhập khẩu chính, đặc biệt là ở Mỹ.

Bộ Thương mại cho biết sẽ tổ chức các lễ hội ẩm thực tại các điểm du lịch chính ở Thái Lan, chẳng hạn như Phuket, để thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng nội địa.

Do lệnh cấm nhập khẩu tôm từ Malaysia, ngành công nghiệp tôm Thái Lan đang tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sang các thị trường khác để giảm thiểu tác động.

Tuần trước, ông Koranit cho biết Bộ này có kế hoạch tổ chức các triển lãm thực phẩm tại Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ để thúc đẩy nhu cầu.

Theo Nikkei Asia﻿