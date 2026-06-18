Phát hiện chất formamide trong tã trẻ em tại Trung Quốc: Huggies, Babycare và các thương hiệu liên quan nói gì?

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc và nhiều bậc phụ huynh không khỏi lo lắng trước thông tin một số mẫu tã trẻ em bị phát hiện chứa formamide, chất được xếp vào nhóm có nguy cơ gây độc đối với hệ sinh sản.

Sự việc nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi khi báo cáo kiểm nghiệm của báo Kinh tế Tham khảo (Economic Information Daily) nhắc đến nhiều thương hiệu quen thuộc trên thị trường.

Theo thông tin được công bố, tờ báo này đã thực hiện một cuộc điều tra độc lập sau khi tiếp nhận phản ánh từ một số phụ huynh về việc trẻ bị hăm tã tái phát, thậm chí xuất hiện tình trạng kích ứng hoặc tổn thương da sau khi sử dụng một số loại tã trẻ em.

Để xác minh các phản ánh này, đơn vị đã ủy quyền cho một đơn vị kiểm nghiệm chuyên nghiệp tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên nhiều sản phẩm tã đang lưu hành trên thị trường.

Kết quả kiểm nghiệm được công bố cho thấy formamide đã được phát hiện trong một số mẫu tã của các thương hiệu: Huggies, Bibaby và Babycare.

Các thương hiệu bỉm đang gây xôn xao

Ngay sau khi thông tin lan truyền rộng rãi, đại diện các thương hiệu đã nhanh chóng lên tiếng.

Đối với Huggies, bộ phận chăm sóc khách hàng cho biết tất cả sản phẩm đều phải trải qua quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Theo doanh nghiệp, kết quả kiểm nghiệm từ các tổ chức độc lập không phát hiện chất formamide trong các mẫu tã của Huggies và các chỉ tiêu đều đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc. Hãng cũng cho biết không bổ sung formamide vào sản phẩm và đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị kiểm nghiệm độc lập để công bố thêm kết quả tới người tiêu dùng.

Đồng thời hy vọng công chúng không lan truyền những thông tin chưa được xác thực nhằm tránh gây hoang mang không cần thiết.

Huggies nhanh chóng lên tiếng sau thông tin

Trong khi đó, Bibaby cũng nhanh chóng công bố thông cáo chính thức ngay trong ngày Theo doanh nghiệp này, tất cả các sản phẩm tã trẻ em của hãng đều được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc gia dành cho sản phẩm mẹ và bé, đồng thời trải qua nhiều bước kiểm tra trước khi đưa ra thị trường.

Tuy nhiên, Bibaby cho rằng nguồn gốc mẫu thử, điều kiện kiểm nghiệm cũng như quy trình thử nghiệm được đề cập trong bài báo hiện chưa được doanh nghiệp xác minh đầy đủ. Vì vậy, hãng chưa thể đánh giá tính xác thực và tính đại diện của các mẫu được kiểm tra.

Bibaby cho biết đã chủ động liên hệ với đơn vị kiểm nghiệm có liên quan và đề nghị thực hiện kiểm tra lại thông qua bên thứ ba có thẩm quyền. Đồng thời, công ty cũng tiến hành rà soát toàn bộ nguyên liệu đầu vào, dây chuyền sản xuất và hệ thống kho vận nhằm loại bỏ mọi rủi ro tiềm ẩn.

Đáng chú ý, doanh nghiệp nhấn mạnh formamide là chất được kiểm soát nghiêm ngặt và hệ thống chuỗi cung ứng của hãng tuyệt đối không cho phép sử dụng loại nguyên liệu này.

Về phía Babycare, doanh nghiệp phủ nhận các cáo buộc liên quan đến việc sản phẩm chứa chất độc hại.

Bộ phận chăm sóc khách hàng của Babycare cho biết công ty đã nắm được thông tin đang lan truyền và khẳng định tất cả sản phẩm đều được kiểm tra trước khi xuất xưởng, đáp ứng các tiêu chuẩn hiện hành. Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh việc sử dụng các chất độc hại bị nghiêm cấm trong quá trình sản xuất và đến nay chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ cơ quan quản lý thị trường về việc sản phẩm không đạt tiêu chuẩn.

Thông báo nhanh chóng được đưa ra

Trước đó, Babycare cũng đã phát đi thông cáo riêng, cho biết công ty từng chủ động thực hiện kiểm nghiệm theo các yêu cầu về SVHC (các chất có nguy cơ gây lo ngại cao) trong quy định REACH của Liên minh châu Âu. Theo kết quả mà doanh nghiệp công bố, formamide không được phát hiện trong các mẫu tã đã kiểm tra.

Đồng thời, Babycare cho biết đã ủy quyền cho nhiều tổ chức kiểm nghiệm độc lập bên thứ ba tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên trên toàn bộ dòng sản phẩm tã của hãng.

Toàn bộ quá trình lấy mẫu và kiểm nghiệm sẽ được công chứng, còn kết quả sẽ được công khai để người tiêu dùng giám sát.

Hiện các thông tin liên quan đến kết quả kiểm nghiệm, phương pháp thử cũng như mối liên hệ giữa formamide và các sản phẩm tã trẻ em vẫn đang tiếp tục được các bên xác minh. Những kết luận chính thức từ cơ quan quản lý và các tổ chức kiểm nghiệm độc lập sẽ là cơ sở quan trọng để làm rõ vụ việc đang gây nhiều chú ý này.

Nguồn: Thông tấn xã Tân Hoa Xã, Weibo