Mỹ âm thầm làm một việc với Nga

Thứ Tư (17/6), Bộ Tài chính Mỹ không gia hạn lệnh miễn trừ trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga vận chuyển bằng đường biển, vốn đã hết hiệu lực vào nửa đêm. Tổng thống Donald Trump và các quan chức chính quyền vẫn chưa khẳng định liệu điều này có đồng nghĩa với việc các biện pháp trừng phạt sẽ lập tức được tái áp đặt hay không.

Trong thời gian diễn ra cuộc chiến tại Iran, chính quyền Tổng thống Trump đã tạm miễn trừ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu Nga nhằm hỗ trợ các nền kinh tế dễ bị tổn thương ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng. Tình thế này có thể thay đổi sau khi Washington và Tehran đạt được một bản ghi nhớ (MOU) nhằm chấm dứt chiến tranh, mở đường cho nguồn dầu từ Trung Đông tiếp cận trở lại thị trường toàn cầu.

Vào thứ Tư, Tổng thống Trump đã tránh đưa ra cam kết rõ ràng về việc Mỹ có tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga hay không. Phát biểu với các phóng viên trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, ông cho biết: “Chúng tôi đang xem xét vấn đề đó. Chúng tôi đang theo dõi xem giá dầu sẽ giảm xuống mức nào, hiện tại giá dầu thực sự đang lao dốc”.

Trước đó vào thứ Ba, ông Trump từng gợi ý rằng Mỹ có thể cho phép tái áp đặt các lệnh trừng phạt bằng cách chấm dứt việc gia hạn lệnh miễn trừ. “Chúng ta sẽ sớm có thể làm điều đó, bởi vì dầu hiện đang bắt đầu chảy ra” từ Trung Đông, ông nói.

Năm ngoái, chính quyền ông Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên các tập đoàn dầu mỏ lớn của Nga là Rosneft và Lukoil nhằm gia tăng áp lực, buộc Nga phải chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine thông qua việc triệt hạ nguồn thu từ dầu mỏ của Moscow. Nga hiện là một trong những quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới, cùng với Mỹ và Ả Rập Xê Út.

Trong những tháng gần đây, Mỹ từng có tiền lệ để lệnh miễn trừ này hết hạn, nhưng sau đó lại đưa ra quyết định gia hạn chỉ vài ngày sau đó.

Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết vào thứ Ba rằng Tehran có thể lập tức bán dầu ngay sau buổi lễ ký kết thỏa thuận dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Dù vậy, thị trường có thể phải mất nhiều tháng để dòng chảy dầu và khí đốt khôi phục về mức bình thường.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), ông Fatih Birol, nhận định rằng cuộc chiến tại Iran đã dẫn đến sự gián đoạn lớn nhất trong lịch sử đối với thị trường năng lượng toàn cầu.

Vào ngày 4/6, đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev – người từng tham gia vào các cuộc đàm phán với Mỹ về các đợt gia hạn trước đây – cho biết các quan chức Mỹ đều hiểu rõ vai trò của các lệnh miễn trừ trong việc ổn định thị trường.

Theo Reuters﻿