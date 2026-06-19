Sự thật về 32 mối hàn và 260 tấn kim loại: Nga đang làm gì với dự án xây dựng hạt nhân lớn nhất thế giới?

Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và hiện là dự án xây dựng hạt nhân lớn nhất thế giới.

Tại công trường Tổ máy số 2 thuộc Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu, các chuyên gia hàng đầu thuộc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) và đơn vị vận hành bản địa đã chính thức bấm nút khởi động chiến dịch hàn trục đường ống áp lực cao thuộc vòng tuần hoàn sơ cấp của lò phản ứng. Đây là bước ngoặt kỹ thuật quan trọng, chuyển dự án từ giai đoạn lắp đặt thiết bị đơn lẻ sang cấu trúc hợp nhất hệ thống.

Việc lắp đặt và hàn đường ống sẽ kết nối hiệu quả lò phản ứng, máy phát hơi và các bơm tuần hoàn chính thành một hệ thống trao đổi nhiệt khép kín duy nhất. Theo thông cáo báo chí, đây là một hoạt động công nghệ cao, đòi hỏi 32 mối hàn và lắp đặt khoảng 260 tấn ống và kết cấu kim loại.

Sau khi hàn, mỗi mối hàn trải qua quá trình kiểm soát chất lượng nhiều cấp độ bằng các phương pháp siêu âm, mao dẫn và chụp X-quang. Tiếp theo đó là quá trình xử lý nhiệt ở nhiệt độ cao để giảm ứng suất bên trong kim loại, và phủ một lớp chống ăn mòn lên bề mặt bên trong của các mối hàn.

Đường ống tuần hoàn chính là một trong những bộ phận chịu tải nặng nhất của nhà máy điện hạt nhân. Trong quá trình vận hành, nó sẽ tuần hoàn chất làm mát sơ cấp ở nhiệt độ lên đến 330°C và áp suất khoảng 160 atm. Tổng chiều dài của đường ống vượt quá 150 mét, với độ dày thành ống khoảng 70 mm, đặt ra yêu cầu cao hơn về độ chính xác khi lắp đặt và chất lượng hàn.

Công ty khẳng định rằng mỗi mối hàn đều được đánh dấu riêng và có đầy đủ lịch sử sản xuất, kiểm tra và nghiệm thu có thể truy xuất nguồn gốc. Tất cả các hoạt động đều được ghi lại trong tài liệu hoàn công và được lưu giữ trong suốt vòng đời của tổ máy phát điện.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, Akkuyu còn ghi dấu ấn là dự án đầu tiên trong ngành công nghiệp hạt nhân toàn cầu được triển khai theo mô hình kinh doanh Xây dựng - Sở hữu - Vận hành. Việc triển khai đồng loạt các tổ máy, trong đó Tổ máy số 2 đang tăng tốc với công đoạn hàn trục chính, thể hiện cam kết mạnh mẽ của các bên trong việc hiện thực hóa mục tiêu tự chủ năng lượng và giảm phát thải carbon của Thổ Nhĩ Kỳ.

Kiểm soát chặt chẽ các công đoạn cơ khí trọng yếu như hệ thống đường ống dẫn chất làm mát chính không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà chính là nền tảng cốt lõi để Rosatom bảo đảm mức độ tin cậy cao nhất cho thiết bị hạt nhân. Khi những mối hàn cuối cùng của Tổ máy số 2 được nghiệm thu, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến thêm một bước dài trong lộ trình làm chủ nguồn năng lượng nền tảng an toàn, ổn định.