Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sự thật về 32 mối hàn và 260 tấn kim loại: Nga đang làm gì với dự án xây dựng hạt nhân lớn nhất thế giới?

| | Tài chính quốc tế

Các mối nối phải chịu được điều kiện nhiệt độ và áp suất khắc nghiệt lên đến 160 atmosphere.

Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ và hiện là dự án xây dựng hạt nhân lớn nhất thế giới. 

Tại công trường Tổ máy số 2 thuộc Nhà máy điện hạt nhân Akkuyu, các chuyên gia hàng đầu thuộc Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) và đơn vị vận hành bản địa đã chính thức bấm nút khởi động chiến dịch hàn trục đường ống áp lực cao thuộc vòng tuần hoàn sơ cấp của lò phản ứng. Đây là bước ngoặt kỹ thuật quan trọng, chuyển dự án từ giai đoạn lắp đặt thiết bị đơn lẻ sang cấu trúc hợp nhất hệ thống.

Việc lắp đặt và hàn đường ống sẽ kết nối hiệu quả lò phản ứng, máy phát hơi và các bơm tuần hoàn chính thành một hệ thống trao đổi nhiệt khép kín duy nhất. Theo thông cáo báo chí, đây là một hoạt động công nghệ cao, đòi hỏi 32 mối hàn và lắp đặt khoảng 260 tấn ống và kết cấu kim loại.

Sau khi hàn, mỗi mối hàn trải qua quá trình kiểm soát chất lượng nhiều cấp độ bằng các phương pháp siêu âm, mao dẫn và chụp X-quang. Tiếp theo đó là quá trình xử lý nhiệt ở nhiệt độ cao để giảm ứng suất bên trong kim loại, và phủ một lớp chống ăn mòn lên bề mặt bên trong của các mối hàn.

Đường ống tuần hoàn chính là một trong những bộ phận chịu tải nặng nhất của nhà máy điện hạt nhân. Trong quá trình vận hành, nó sẽ tuần hoàn chất làm mát sơ cấp ở nhiệt độ lên đến 330°C và áp suất khoảng 160 atm. Tổng chiều dài của đường ống vượt quá 150 mét, với độ dày thành ống khoảng 70 mm, đặt ra yêu cầu cao hơn về độ chính xác khi lắp đặt và chất lượng hàn.

Công ty khẳng định rằng mỗi mối hàn đều được đánh dấu riêng và có đầy đủ lịch sử sản xuất, kiểm tra và nghiệm thu có thể truy xuất nguồn gốc. Tất cả các hoạt động đều được ghi lại trong tài liệu hoàn công và được lưu giữ trong suốt vòng đời của tổ máy phát điện.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, Akkuyu còn ghi dấu ấn là dự án đầu tiên trong ngành công nghiệp hạt nhân toàn cầu được triển khai theo mô hình kinh doanh Xây dựng - Sở hữu - Vận hành. Việc triển khai đồng loạt các tổ máy, trong đó Tổ máy số 2 đang tăng tốc với công đoạn hàn trục chính, thể hiện cam kết mạnh mẽ của các bên trong việc hiện thực hóa mục tiêu tự chủ năng lượng và giảm phát thải carbon của Thổ Nhĩ Kỳ.

Kiểm soát chặt chẽ các công đoạn cơ khí trọng yếu như hệ thống đường ống dẫn chất làm mát chính không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà chính là nền tảng cốt lõi để Rosatom bảo đảm mức độ tin cậy cao nhất cho thiết bị hạt nhân. Khi những mối hàn cuối cùng của Tổ máy số 2 được nghiệm thu, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến thêm một bước dài trong lộ trình làm chủ nguồn năng lượng nền tảng an toàn, ổn định.

Theo Thuỳ Anh

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tham vọng như phim viễn tưởng của Trung Quốc: Đưa ‘bộ não’ mạng lưới đường sắt lớn nhất thế giới ‘treo lơ lửng’ trên không, vận hành bất kể thiên tai, khả thi đến đâu?

Tham vọng như phim viễn tưởng của Trung Quốc: Đưa ‘bộ não’ mạng lưới đường sắt lớn nhất thế giới ‘treo lơ lửng’ trên không, vận hành bất kể thiên tai, khả thi đến đâu? Nổi bật

Mỹ - Iran ký thỏa thuận ngừng bắn, giá dầu lao dốc xuống mức thấp nhất 3 tháng rưỡi, vàng, đô la Mỹ đồng loạt tăng

Mỹ - Iran ký thỏa thuận ngừng bắn, giá dầu lao dốc xuống mức thấp nhất 3 tháng rưỡi, vàng, đô la Mỹ đồng loạt tăng Nổi bật

Tận dụng ‘của nhà trồng được’, quốc gia Đông Nam Á pha trộn một thứ với dầu diesel để tiết kiệm hàng triệu thùng dầu nhập khẩu

Tận dụng ‘của nhà trồng được’, quốc gia Đông Nam Á pha trộn một thứ với dầu diesel để tiết kiệm hàng triệu thùng dầu nhập khẩu

08:30 , 19/06/2026
Người Trung Đông phát minh nhựa "kỳ lạ", có thể thách thức vị thế thống trị của thép hơn 1 thế kỷ

Người Trung Đông phát minh nhựa "kỳ lạ", có thể thách thức vị thế thống trị của thép hơn 1 thế kỷ

08:12 , 19/06/2026
Tăng giá 19% chỉ trong một tuần, một công ty xăng dầu bị yêu cầu giải trình

Tăng giá 19% chỉ trong một tuần, một công ty xăng dầu bị yêu cầu giải trình

08:00 , 19/06/2026
Không phải Tokyo, vậy đâu mới là thủ đô của Nhật Bản?

Không phải Tokyo, vậy đâu mới là thủ đô của Nhật Bản?

07:45 , 19/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên