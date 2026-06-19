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Không phải Tokyo, vậy đâu mới là thủ đô của Nhật Bản?

| | Tài chính quốc tế

Chúng ta không thể nói Tokyo là thủ đô của xứ sở hoa anh đào.

Nhiều người trên khắp thế giới, bao gồm cả những du khách thường xuyên đến xứ sở mặt trời mọc, luôn mặc định rằng Tokyo là thủ đô chính thức của Nhật Bản. Tuy nhiên, nếu xét về khía cạnh pháp lý, câu trả lời thực tế lại gây ngạc nhiên cho rất nhiều người.

Trong hệ thống luật pháp hiện hành của Nhật Bản, không có bất kỳ văn bản nào quy định cụ thể Tokyo là thủ đô. Mặc dù Tokyo được coi là trung tâm hành chính, kinh tế và là nơi đặt trụ sở của Chính phủ cùng Hoàng gia, nhưng sự thiếu vắng của một đạo luật rõ ràng đã tạo ra một cuộc tranh luận kéo dài trong giới nghiên cứu lịch sử và hiến pháp.

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Thành phố Tokyo

Đi ngược về quá khứ, Kyoto mới chính là thủ đô lâu đời và mang tính biểu tượng nhất của đất nước này. Kể từ năm 794 cho đến năm 1868, Kyoto được gọi là Heian-kyo và đóng vai trò là kinh đô của Nhật Bản suốt hơn một thiên niên kỷ. Đây là nơi ở của Thiên hoàng và là trái tim văn hóa của quốc gia trước khi xảy ra cuộc cải cách Minh Trị.

Khi cuộc cải cách Minh Trị diễn ra vào năm 1868, quyền lực được chuyển giao từ Mạc phủ Tokugawa về tay Thiên hoàng. Khi đó, kinh đô đã được di chuyển từ Kyoto đến Edo, và thành phố này sau đó được đổi tên thành Tokyo, có nghĩa là Đông Kinh. Mặc dù việc di chuyển này được xem là một sự thay đổi thủ đô thực tế, nhưng chưa bao giờ có một sắc lệnh hoàng gia hay đạo luật nào tuyên bố một cách chính thức rằng Kyoto bị tước bỏ danh hiệu thủ đô hoặc Tokyo được xác lập làm thủ đô thay thế.

Có một quan điểm phổ biến cho rằng, chừng nào Thiên hoàng còn ở tại Tokyo, thì nơi đó vẫn được coi là trung tâm của đất nước. Một số chuyên gia lập luận rằng theo luật cũ, thủ đô của Nhật Bản phải là nơi đặt cung điện của Thiên hoàng. Do đó, việc Thiên hoàng chuyển đến Tokyo đã mặc nhiên biến nơi này thành thủ đô. Tuy nhiên, vì các quy định cũ đã bị bãi bỏ sau Thế chiến II, hiện nay không còn văn bản pháp lý nào ràng buộc vấn đề này.

Một số nhà nghiên cứu còn đưa ra giả thuyết thú vị rằng Kyoto vẫn có thể được coi là thủ đô hợp pháp duy nhất còn sót lại vì chưa bao giờ có văn bản nào xóa bỏ tư cách này của nó. Tuy nhiên, đây chỉ là những tranh luận mang tính học thuật. Trên thực tế, Chính phủ Nhật Bản từ lâu đã mặc nhiên công nhận Tokyo là trung tâm chính trị của quốc gia.

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Kyoto cổ kính như một chứng nhân thời gian

Dù vấn đề pháp lý vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng trong nhận thức của người dân Nhật Bản và cộng đồng quốc tế, Tokyo vẫn đóng vai trò trung tâm không thể thay thế. Sự nhầm lẫn thú vị này không làm giảm đi vị thế của Tokyo, mà ngược lại, nó còn gợi nhắc về một lịch sử hào hùng và sâu sắc của Kyoto, nơi vẫn luôn giữ được vị thế đặc biệt trong lòng người dân Nhật Bản.

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Theo Chi Chi

Thanh niên Việt

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