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Lũ lụt ở Bắc Kinh khiến 32 người chết tại viện dưỡng lão, 17 quan chức bị xử lý trách nhiệm

| | Tài chính quốc tế

Vụ lũ quét khiến 32 người thiệt mạng tại một trung tâm chăm sóc người cao tuổi ở quận Mật Vân, Bắc Kinh (Trung Quốc) hồi tháng 7/2025 đã dẫn tới việc 17 cán bộ, công chức bị xử lý trách nhiệm.

Ngày 18/6, Tân Hoa Xã đưa tin Quốc vụ viện Trung Quốc vừa thông qua báo cáo điều tra, đánh giá về thảm họa lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quận Mật Vân, Bắc Kinh vào tháng 7/2025, khiến 32 người tử vong tại Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Thái Sư Đồn.

Theo báo cáo, từ ngày 23 đến 28/7/2025, Bắc Kinh liên tiếp hứng chịu các đợt mưa lớn kéo dài. Đến ngày 28/7, quận Mật Vân xảy ra mưa lũ nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề tại thị trấn Thái Sư Đồn.

Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân trực tiếp của thảm họa là lưu vực sông Thanh Thủy phải hứng chịu lượng mưa cực lớn trong thời gian dài, cường độ mưa mạnh trong thời gian ngắn. Đỉnh lũ trên các nhánh sông và dòng chính xuất hiện cùng lúc, tạo nên trận lũ đặc biệt lớn vượt mọi số liệu lịch sử từng ghi nhận.

Nước lũ cuốn theo lượng lớn cây cối, rác thải và vật trôi nổi làm mực nước dâng cao, khiến nhiều đoạn đê bị tràn, sạt lở và các cầu dẫn bị cuốn sập, làm tốc độ dòng chảy tăng mạnh. Bên cạnh đó, thôn Bồ Đào Viên nằm ở khúc quanh của dòng sông nên khi nước lũ đổi hướng đột ngột và tràn qua đê, dòng nước nhanh chóng đổ vào khu dân cư. Trung tâm chăm sóc người cao tuổi nằm ở khu vực trũng thấp đã bị ngập sâu, dẫn tới thảm kịch khiến 32 người thiệt mạng.

Mặc dù thảm họa xuất phát từ hiện tượng thời tiết cực đoan, báo cáo điều tra cũng chỉ ra hàng loạt thiếu sót nghiêm trọng của chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan.

Cụ thể, cơ quan điều tra nhận định công tác giám sát, cảnh báo tình hình lũ chưa hiệu quả; trách nhiệm tuần tra, kiểm tra đê điều chưa được thực hiện đầy đủ; việc xử lý các tình huống nguy hiểm trong giai đoạn đầu còn chậm trễ; đồng thời công tác giám sát hoạt động của các cơ sở chăm sóc người cao tuổi cũng tồn tại nhiều bất cập.

Đoàn điều tra đánh giá do Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Dân chính, Bộ Thủy lợi, Cục Khí tượng Trung Quốc, Cục Cứu hỏa và Cứu nạn quốc gia cùng Chính quyền thành phố Bắc Kinh thực hiện.

Liên quan đến trách nhiệm cá nhân, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật và Giám sát thành phố Bắc Kinh đã xử lý nghiêm 17 cán bộ, công chức thuộc 9 cơ quan, đơn vị, bao gồm Chính quyền quận Mật Vân, Cục Thủy vụ Bắc Kinh và Cục Dân chính Bắc Kinh.

Trong số này, 15 người bị xử lý kỷ luật Đảng và xử lý hành chính, 1 người bị khiển trách, 11 người bị thông báo phê bình.

Ngoài các hình thức xử lý cán bộ, những hành vi vi phạm pháp luật và quy định trong quá trình vận hành cơ sở dưỡng lão sẽ tiếp tục bị các cơ quan quản lý chuyên ngành xử phạt theo quy định.

Nguồn: HK01

Mưa lũ nghiêm trọng ở miền Nam Trung Quốc, gần 40.000 người phải sơ tán

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

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