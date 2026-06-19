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Tăng giá 19% chỉ trong một tuần, một công ty xăng dầu bị yêu cầu giải trình

| | Tài chính quốc tế

Động thái tăng giá sốc diễn ra ngay sau khi các máy bay không người lái của Ukraine tập kích một nhà máy lọc dầu tại Moscow.

Tăng giá 19% chỉ trong một tuần, một công ty xăng dầu bị yêu cầu giải trình- Ảnh 1.

Cơ quan quản lý chống độc quyền Nga (FAS) vừa yêu cầu một hãng bán lẻ xăng dầu lớn tại Moscow giải trình nguyên nhân tăng giá xăng Ron 95 lên tới 19% chỉ trong vòng một tuần qua.

Yêu cầu này được FAS gửi tới Neftmagistral, công ty đang vận hành khoảng 100 trạm xăng tại Moscow và các vùng phụ cận.

Động thái tăng giá sốc của công ty diễn ra ngay sau khi các máy bay không người lái của Ukraine tập kích một nhà máy lọc dầu tại Moscow — nguồn cung cấp nhiên liệu chính cho toàn khu vực này.

Ghi nhận vào ngày thứ Năm (19/6), giá xăng Ron 95 tại các cây xăng của Neftmagistral đã vọt lên mức 95 rúp (34.000 VNĐ) mỗi lít, tăng mạnh so với mức 80 rúp ghi nhận trước đó vào ngày 15/6.

Cho đến nay, khu vực Moscow nhìn chung vẫn tránh được tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu — vấn đề vốn đã ảnh hưởng đến nhiều địa phương khác của Nga sau các vụ tập kích bằng máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào các nhà máy lọc dầu trong những tháng gần đây.

Theo ghi nhận từ hãng tin Reuters, hoàn toàn không có cảnh xếp hàng tại các trạm xăng ở Moscow. Bên cạnh đó, các tập đoàn dầu khí lớn của Nga có mạng lưới bán lẻ tại thủ đô hiện vẫn niêm yết mức giá thấp hơn nhiều so với Neftmagistral. Đơn cử như tập đoàn quốc doanh Rosneft công bố giá xăng Ron 95 tại các cây xăng của mình ở Moscow vào ngày thứ Năm chỉ ở mức 73,6 rúp/lít.

Theo Reuters﻿

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
nga, Ukraine

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